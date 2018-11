En el Perú, las mujeres ganan 21,2% menos que los hombres

El salario mensual de una mujer peruana es 21,2% menor que el sueldo de un hombre en promedio, reveló la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través de su Informe Mundial sobre Salarios 2018.

El estudio señala cifras de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres en 134 países. En el caso peruano, el estudio es más específico aún y revela que la brecha es de 9,2% en los salarios por hora.

Pero ¿qué hay detrás de la diferencia de salarios por géneros? Hugo Ñopo, economista jefe de la OIT para América Latina y el Caribe, explica que los factores de esta diferencia no son técnicos (como la capacitación, la experiencia laboral o los estudios), sino uno puramente cultural: discriminación.

"Resulta que en América Latina y el Perú, en particular, la gran mayoría de la brecha no se puede explicar por factores observables o científicos. Siempre se tiende a argumentar que uno de los factores no medibles es la discriminación. Algunos otros (factores) tienen que ver con las responsabilidades al interior del hogar. Ahí es donde todavía tenemos una tarea pendiente", dijo Ñopo a La República.

el costo de ser madre

Según las estadísticas, una mujer que tiene hijos recibe un salario 12,9% menos que una mujer que no es madre. En cambio, un hombre que tiene hijos recibe un sueldo 5,9% más alto que un hombre que no es padre (ver infografía). Es decir, el mercado laboral castiga a la mujer que tiene hijos con un menor salario y premia al hombre que tiene hijos con un salario más alto.

"Hay una inequidad en la asignación del costo de la función social de reproducción. Le asignamos todo ese costo a las mujeres, pero la función de reproducción social es de todos: hombres y mujeres. Si bien hay un tema que es biológico también, no es equitativo ni justo que se le asigne desproporcionadamente tanto a las mujeres", comenta Ñopo.

Además, el informe revela que los salarios son más bajos en las empresas que utilizan mano de obra integrada principalmente por mujeres, a pesar de tener un perfil productivo similar al de los hombres. Problemas similares surgen en países vecinos como Brasil, Chile y Ecuador.

Pero ¿cómo resolverlo? Ñopo considera que "pensar en licencias de paternidad que equiparen a las licencias de maternidad puede ser un buen camino de solución".

Problema cultural

Sin embargo, el trasfondo de la brecha salarial de género es un problema cultural de discriminación y machismo que no se resuelve de un año a otro.

Ñopo sostiene que si bien la desigualdad de salarios oscila cerca del 20% desde hace algunos años, su reducción solo se puede lograr con "cambios en la cultura en el mundo del trabajo y en otros ámbitos".

"En gran medida, este es un asunto cultural. Vamos a necesitar invertir en una, dos o hasta tres generaciones para que esto efectivamente cambie. Pero tenemos que trabajar desde ya para lograr este cambio", indicó. ❧

Salario real cayó 0,7% en el 2017