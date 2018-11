Podrás usar tu fondo de AFP para comprar una vivienda con una cooperativa

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) presentó un nuevo proyecto normativo que permitirá que los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) puedan hacer uso de hasta el 25% de su fondo de pensiones para pagar la cuota inicial para la compra un primer inmueble o para amortizar un crédito hipotecario que haya sido utilizado para la adquisición de un primer inmueble, en ambos casos otorgado a través de una cooperativa.

Con esta norma, que entrará en vigencia desde el 1 de enero del próximo año, los afiliados a las AFP tendrán más opciones de financiamiento para comprar un primer inmueble ya que a la fecha los fondos de las AFP sólo se podían usar para créditos hipotecarios a través de bancos y Cajas.

Para solicitar el uso del 25% de su Cuenta Individual de Capitalización (CIC) de su fondo de pensiones deberá presentar una declaración jurada a su AFP con el siguiente texto.

“En mi condición de afiliado al Sistema Privado de Privado de Pensiones (SPP), identificado con nombre……….. y documento de identidad Nº……, declaro conocer que el uso de un porcentaje del fondo acumulado en mi Cuenta Individual de Aportes Obligatorios (CIC) para la compra de un primer inmueble, bajo un crédito hipotecario otorgado por una entidad, afectará el monto de la pensión de jubilación que se calcule según las edades previstas en la Ley del SPP. Asimismo, declaro conocer que ello afectará el monto de las pensiones de invalidez y sobrevivencia que pudieran generarse en el SPP ante la ocurrencia de un siniestro por invalidez y sobrevivencia bajo la cobertura del seguro previsional".

Una vez que la AFP reciba la documentación, la deberá conservar en la Carpeta Individual del Afiliado, procediendo a realizar una evaluación interna acerca de la conformidad de la solicitud presentada.

Tras un plazo máximo de 10 días hábiles de haber recibido la solicitud, la AFP verificará la conformidad de la documentación y otros medios de fuente oficial que tenga a su disposición para verificar la elegibilidad del uso de hasta el 25% del fondo de pensiones.

Cuando la verificación resulte favorable, la AFP remite directamente a la Entidad una “Comunicación de procedencia”, con copia al afiliado, acerca del uso de un porcentaje del fondo de pensiones del afiliado para la compra de un primer inmueble”.

Amortización de un crédito hipotecario

En el caso de una amortización de tu crédito hipotecario para un primer inmueble, la Entidad debe aplicar los fondos de pensiones del afiliado hasta la fecha del abono realizado por la AFP en la cuenta de la Entidad usando únicamente la modalidad de pago anticipado.

Previamente, la Entidad debe requerir al afiliado que señale si debe procederse a la reducción del monto de las cuotas restantes pero manteniendo el plazo original, o del número de cuotas con la consecuente reducción del plazo del crédito.

En caso que en el plazo de 15 días de realizado el abono no se cuente con tal elección, las entidades deben proceder a la reducción del número de cuotas.

De igual modo, los mencionados fondos pueden ser utilizados para amortizar la deuda vencida que corresponda al crédito hipotecario obtenido para la adquisición de un primer inmueble, debiéndose observar las condiciones contractuales y las del Código Civil, según corresponda.

Y en aquellos casos en los que la operación hipotecaria finalmente no surta efecto, la Entidad debe comunicar dicho evento al afiliado y proceder a restituir a la cuenta del fondo de pensiones del afiliado el monto inicialmente desembolsado, en un plazo máximo de 2 días hábiles contados desde la determinación de no procedencia de la operación crediticia hipotecaria. Igual plazo se aplicará para el caso de la devolución del excedente que la Entidad no hubiera utilizado la que se realizará en la cuenta de fondo de pensiones del afiliado en la AFP correspondiente.