El 60 % de jóvenes peruanos que abandonan sus estudios se dedican a trabajar

Un reciente estudio de Trendsity, auspiciado por McDonald’s, reveló que en el Perú el 60% de jóvenes que abandonan sus estudios se dedican a trabajar;además ,señala que el 21% de los jóvenes que completaron el nivel secundario no tiene metas educativas.

De acuerdo a la investigación, esto afecta especialmente al rango de jóvenes de 15 a 19 años, en el que la pobreza alcanza a casi el 25% de dicho tramo de edad, etapa clave de definición respecto de sus estudios.

Recordemos que según el INEI, en el Perú existen 8,4 millones de jóvenes entre los 15 a 29 años de edad de los cuales el 17.6% no estudia ni trabaja.

Jóvenes que abandonaron sus estudios.

Consultados sobre el nivel de influencia de factores de su deserción, un 77% indicó que se debe a dificultades económicas; un 38% a falta de tiempo disponible para el estudio; un 35% por familia o hijos a cargo; un 24% por dificultades para asistir a clase, como movilidad y distancia; y un 14% revelaron dificultades con algunas asignaturas o materias.

Asimismo, 4 de cada 10 estudiantes que finalizaron la secundaria y no continuaron sus estudios superiores tiene como meta finalizar estudios técnicos. Además, un 84% indica tener planes de retomar sus estudios en los próximos dos años, sin embargo, ya cuentan con más de 3 años de abandono.

Es importante señalar que casi 6 de cada 10 jóvenes que no siguieron estudiando luego de completar la secundaria provienen de familias donde algún miembro no finalizó el secundario. Además, un 80% de quienes completaron el nivel secundario pero no continuaron estudiando, provienen de escuelas públicas.