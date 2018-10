¿Princesa o rey?: El decepcionante salario que ganan los actores de Disney World

Ser princesa o rey de cuentos de hadas es un trabajo que sólo es posible en el Mágico Mundo de Disney. Pero vivir de la fantasía es una labor que demanda mucho esfuerzo, horas de maquillaje y resistencia física, pero sabes qué es lo peor, que el ratón Mickey no paga bien.

Pero no te vamos a decir todavía cuánto es. Antes de eso, debes saber que el parque divide a los personajes en dos categorías, “personajes de peluche y personajes de cara, los primeros son las botargas que solo se comunican mediante gestos, los segundos son personajes con características humanas, como las sirenas y las hadas”, explica El portal de Vive USA.

Lo peor de ganar ese sueldo tan miserable, tomando en cuenta lo grande que es Disney; es que la compañía tiene enormes exigencias a la hora de contratar personas. Por ejemplo, para despojarte de tu ropa y andar por ahí desvestido como tarzan o Kristoff de la cinta Frozen y Gastón de La Bella y Bestia debes medir entre 1.82 o 1.92 metros, pero para “Campanita”, se requiere de actric esque no sobrepasen 1.25 metros.

Quienes se postulan, por el salario que ya te vamos a decir; además, tienen que saber cómo maquillarse solos y saber qué responder ante preguntas incómodas de niños curiosos.

Como si no fuera suficiente, un traje de esos que seguramente viste en alguna película de tu infancia puede pesar hasta 22 de kilos. Más de un actor ha terminado en hospital con hombros dislocados o problemas en las rodillas.

Con todo este preámbulo tan interesante, debes saber que un actor del parque de Disney sólo gana de 10 a 14,66 la hora, mientras que los actores que no usan botargas reciben 3,25 dólares más.

Si lo comparamos con el salario mínimo de Estados Unidos, podemos ver que es 7,25 dólares la hora . El monto no ha variado desde 2009. Esto quiere decir que el sueldo de un trabajador de Disney World puede ser, en algunos casos, el doble de un empleado promedio, ¿pero realmente compensa una jornada laboral como la explicada?

Pero no te preocupes, los sindicatos llegaron a un acuerdo con la compañía y el próximo aumento sería en el 2021 y subiría a 15 dólares. Ese monto será sometido votación. Actualmente Disney World tiene 70 mil trabajadores.

Dicho esto: ¿Aún quieres andar por la vida disfrazado? No respondas ahora, solo piénsalo y comparte esta nota con tus amigos.