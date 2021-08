José Rodríguez Elizondo obtiene el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2021 de Chile

El abogado y analista político chileno José Rodríguez Elizondo fue distinguido con el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2021 de Chile, en mérito a “los sobresalientes méritos académicos y la proyección de su trabajo en la opinión pública. Asimismo por la creatividad, lucidez e independencia de su obra ensayística, reconocida también fuera de Chile”.

Rodríguez Elizondo, de 84 años, ha ejercido el periodismo durante gran parte de su vida y es también muy reconocido en el Perú donde trabajó como editor de Internacionales en la revista Caretas. Actualmente escribe una columna en el Suplemento Domingo de La República.

Licenciado en Ciencias Jurídicas y abogado de la Universidad de Chile, actualmente es director del Programa de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la citada universidad, donde ha ejercido la docencia desde 1993. También es director de la revista on line “Realidad y Perspectivas” de la misma Facultad y profesor de la Academia de Guerra Naval de Chile desde 2010 a la fecha.

Entrevistado por el diario La Tercera de Chile, Rodríguez Elizondo señala que ha practicado la diversidad: “he sido escritor, analista de política internacional, he sido periodista y he sido profesor […] Yo no podría decirle en cuál de estas actividades me encasillo mejor, alguna vez me lo han preguntado, y yo lo que he ejercido con más pasión fue el periodismo”.

Tiene 30 libros publicados (novelas, memorias, ensayos y reportajes), entre ellos 6 dedicados a las relaciones vecinales de Chile, con énfasis en el Perú: Chile-Perú, el siglo que vivimos en peligro, De Charaña a La Haya, Temas para después de La Haya, Las crisis vecinales del gobierno de Lagos, Historia de dos demandas y Todo sobre Bolivia. En El día que me mataron (memorias), brinda detalles de la década vivida en la ex-Alemania Democrática (RDA) y el Perú durante su exilio.

En su práctica periodística aborda temas concernientes a la política internacional y a la democracia, y es un atento observador de la coyuntura peruana. En su país es un referente obligado de opinión sobre nuestra realidad.