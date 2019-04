El regreso de la rana de Puquio

Una mañana de diciembre del 2014, los biólogos Víctor Vargas y Óscar Chipana regresaban del Valle de Sondondo, adonde habían ido a observar cóndores, y se detuvieron en la ciudad de Puquio, en la provincia ayacuchana de Lucanas, a desayunar.

Sentados en un puesto de jugos, repararon en un frasco de vidrio con decenas de ranas. La vendedora las sacaba cada vez que un cliente le pedía un licuado de rana, supuestamente de propiedades medicinales.

Vargas y Chipana observaron a los animales. Los reconocieron como del género Telmatobius, pero no supieron identificar plenamente su especie. La vendedora les contó que los anfibios se los vendían unos chicos que los capturaban en unas quebradas situadas en las afueras de la ciudad. Los biólogos se llevaron dos ejemplares para analizarlos. Y, a bordo de una mototaxi, se fueron en busca de las peculiares ranitas.

Recorrieron dos quebradas, en la zona de Allipacca, y hallaron un ejemplar adulto y varios renacuajos. Se los llevaron a Lima. Y, luego de revisar la literatura científica y cotejar sus ejemplares con los que están conservados en el Museo de Historia Natural de la Universidad San Marcos, confirmaron sus primeras sospechas.

La rana era un Telmatobius Intermedius. Una rara especie, descubierta en 1950 en Allipacca y que había sido reportada por última vez en 1951 por el naturalista francés Jehan Vellard.

Desde entonces, nada se había sabido de ella, al punto de que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la había ubicado en su Lista Roja de Especies en la categoría de Deficiente de Datos.

Fue así, de pura casualidad, que 64 años después, la rana de Puquio reapareció en el mundo científico peruano en un puesto de jugos, cuando estaba a punto de convertirse en licuado.

Especie amenazada

Gracias al apoyo de instituciones como la Amphibian Survival Alliance's (ASA), Vargas y Chipana volvieron a Allipacca los siguientes cuatro años. Confirmaron que la población de la rana se limita a dos quebradas de las cinco que hay en la zona. Y que la cercanía con poblaciones urbanas está amenazando seriamente su existencia.

–Hay muchos residuos en los cursos de agua –dice Vargas– y campos de cultivo que utilizan agroquímicos y negocios como lavadores de carros que contaminan el hábitat de las ranas.

Por esta razón, los investigadores han propuesto a la UCIN que ubique a la Telmatobius Intermedius en la categoría de Especie en Peligro Crítico.

–Las ranas como el Telmatobius, que son cien por ciento acuáticas, son amenazadas por las condiciones de contaminación de las aguas y los ríos que habitan –dice, por su parte, Jessica Gálvez-Durand, directora de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre del SERFOR. –Por eso, no debemos liberar animales en las lagunas que no son propios de ese lugar, no debemos botar basura ni contaminar el agua, que es vida para las ranas y los humanos.

Víctor Vargas sostiene que las ranas, y los anfibios en general, son indicadores de la buena salud de los ecosistemas. Dice que cuando desaparecen las ranas de una quebrada, es frecuente que esta empiece a llenarse de algas, las que disminuyen la calidad de las aguas.

Curiosamente, el redescubrimiento de la Telmatobius Intermedius se produce en momentos en que la comunidad científica internacional está alarmada por los efectos catastróficos del hongo quitridiomicosis, que viene provocando la desaparición de más de 500 especies de anfibios en el mundo.

Según un estudio liderado por la Universidad Nacional de Australia, este devastador hongo, que ataca la piel de los animales, está presente en más de 60 países, incluyendo el Perú.

Vargas y Chipana creen que el género Telmatobius ha sido una de sus víctimas. Sin embargo, afirman que en sus análisis de laboratorio han encontrado en la especie Intermedius la presencia de una bacteria, Janthinobacter lividum, que detiene el avance de la quitridiomicosis.

Se trata de una excelente noticia. Sin embargo, sería una lástima que los últimos ejemplares de la rana de Puquio se salven del hongo mortal, pero no de la contaminación de los cursos de agua en los que viven.