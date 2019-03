El íntimo suspiro de la vida

Cada vez que duerme, el cuerpo de Vanessa Sarmiento produce tantas secreciones que pareciera ser tapiada por un alud. Cada vez que come, sea el almuerzo o un simple bocadillo, su cuerpo le exige que trague dos cápsulas llamadas Creon para asimilar los nutrientes. Cada vez que sale a la calle, a pasear en los centros comerciales o a visitar a su tía, debe contar en regresivo. El compresor de oxígeno al que vive conectada, perennemente desde noviembre del año pasado, dura cuatro horas.

Desde que le diagnosticaron fibrosis quística a los dos meses de nacida, hace 19 años, cada vez es casi siempre para Vanessa. Una vida de rutina. Una rutina de cuidados. De otra manera, no habría conocido Disneylandia ni Punta Cana. No se iría de karaoke con las amigas ni tendría novio desde hace tres años.

Si ella no fuera una disciplinada paciente, y Giovanna, su madre, no la cuidara como la cuida, esta conversación sería una añoranza. No tendría a ambas frente a mí, en su apacible casa en Monterrico, ni tampoco hubieran asistido al cine a mitad de semana para ver A dos metros de ti, una película que las tiene, sino contentas, por lo menos, conformes.

“No disfrazaron nada. Muestran lo que vivimos como es”, dice Vanessa intercalando palabras y toses. Sus extremidades, frágiles como la seda, no le restan autoridad en cada intervención. Vanessa no conoce otra vida sin fibrosis quística, una enfermedad rara, hereditaria y degenerativa que afecta a un niño de cada nueve mil. Una patología que deteriora los pulmones y el páncreas. La causante de que su sudor posea un alto contenido de cloruro (podría decirse que suda sal). La razón por la que le colocaron un botón gástrico y tuvo que abandonar el colegio regular en primero de secundaria. La culpable de que se interne durante tres semanas varias veces al año. Que se canse cuando acomoda su cuarto, camine unas cuadras o suba las escaleras. La responsable, en definitiva, de que se le acumule una avalancha de moco cuando descansa y que, por ende, despierte todos los días con un insufrible ataque de tos.

Todo ello, en su conjunto, quedó plasmado en A dos metros de ti, una producción 'gringa', dirigida por Justin Baldoni que cuenta el amor imposible de dos jovencitos con fibrosis quística. Como sugiere el título, no pueden acercarse a menos de dos metros de distancia. De lo contrario, podrían contagiarse y hacerse daño. Como se habrán dado cuenta, ambos tienen prohibido el contacto más mínimo. Un beso sería mortal. ¿Cómo se ama sin tocar? ¿De qué manera podemos sentir algo por alguien si ni siquiera podemos abrazarlo?

Ese es el nudo de la película que en su día de estreno (jueves 21) se ubicó en el segundo peldaño de la cartelera nacional. Un drama romántico que enternece y raspa. Y que luego, inevitablemente, te punza.

Jesús, el novio de Vanessa, ha preferido no verla todavía. Sospecha un final no tan dulce. Y sospecha bien.

Si bien la esperanza de vida en Europa y Canadá bordea los cincuenta años, en el Perú debido a la falta de especialistas y el fallido sistema de salud la media no pasa de los quince años. Aunque es preciso mencionar que la fibrosis quística registra alrededor de 1,500 mutaciones, y se divide en cinco escalas de acuerdo con su agresividad.

“Los chicos se nos van a los 14 años. Vanessa tenía miedo de cumplir quince porque podía pasarle lo mismo”, cuenta Giovanna, la madre, una arquitecta que trabaja enfrente del hospital Rebagliati y que, cuando la mayor de sus tres hijas se interna allí, se escapa en su hora de refrigerio para darle de comer, y luego se queda con ella al concluir la tarde.

No ha sido nada amigable el tránsito de la adolescencia a la juventud en el caso de Vanessa. Ha tenido que interrumpir el tratamiento con sus pediatras que ya la conocían, y toparse con doctores a los que terminaba explicándole las cosas. Un retroceso que agravó su salud en agosto del 2018 tras volver de Miami. Días en los que Vanessa aún no dependía del oxígeno. Cuando cumplió la mayoría de edad, sus citas pasaron de una al mes a una cada tres meses en el seguro social. Y dejaron de proveerle algunos antibióticos esenciales para su nebulización como la colistina.

Sus pulmones, que ya lucen ciertos vacíos, se llenaron de aire y reventaron cual burbujas. El pulmón derecho, el más delicado, empequeñeció. Solo después de hacerle una perforación entre las costillas y expulsar el aire por una sonda, el pulmón de Vanessa consiguió expandirse, pero apenas en un 75%. Desde entonces vive conectada a un compresor de oxígeno. Y a una esperanza férrea. Aunque sea más difícil cada vez.

Cada vez.

Diagnóstico tardío

Durante diecisiete años, los médicos que atendieron a Miguel Meléndez en el Seguro Integral de Salud creyeron que tenía tuberculosis o un virus en los pulmones. Diecisiete años en los que su familia pensó que sus cuarenta kilos eran propios de su contextura.

Un diagnóstico tardío que pudo evitar lo que el destino le preparó recién llegado a los veinte: infecciones, agitaciones continuas y postración.

Aquí, en las cuatro paredes de triplay y el techo de calamina, en San Hilarión Alto, en San Juan de Lurigancho, donde nos recibe su hermana Beatriz para hablarnos del pariente ausente, hospitalizado desde hace varios días en el Hipólito Unanue, en El Agustino.

Sobre la cama, un rollo de papel higiénico a medio usar. Al pie, dos balones de oxígeno vacíos y un compresor moderno.

En las paredes, stickers y rostros amistosos dibujados con lapicero. Resalta uno, muy distinto, en el trozo de madera que tiene por ventana. Ojos incisivos y una boca con dientes pequeños y superpuestos con una inscripción en medio de la nariz: choli-hip.

Choli-hip es el nombre del disco de hip hop que Miguel sueña lanzar alguna vez, en honor a Milagros, la hermana que se le murió de fibrosis quística a los 14 años. Sí, Miguel y Beatriz perdieron a la sexta de sus nueve hermanos por la misma enfermedad.

La estadística indica que existe un 25% de probabilidades que los hijos de una pareja de dos portadores nazcan con fibrosis quística. En el caso de los Meléndez Ramírez fueron dos de seis (los otros hijos fueron con otra pareja).

“Él siempre me dice que quiere ayudar a mi mamá y trabajar en la moto, pero se le ha complicado todo”, dice Beatriz, quien lo visita a diario para dejarle pastillas y botellas con agua mineral.

A Miguel, más conocido como 'Lechuga' por sus rulos de niño, le cuesta tanto respirar que gasta más calorías de la cuenta. Ya no puede correr y menos jugar al fútbol. Su actividad se ha reducido a sentarse afuera de su casa, y recibir a uno que otro amigo del barrio.

“¿En qué nos está ayudando la Ley de Enfermedades Raras? Escogieron las que tienen menor incidencia. En los demás países los chicos son tratados por sus pediatras hasta que son adultos. Aquí se detiene el proceso”, cuestiona Judy Gibson, presidenta de Fiqui Perú, la asociación que vela por la calidad de vida de los pacientes con fibrosis quística y que organizó una función especial de A dos metros de ti para los familiares.

Como reza uno de sus mensajes: hagamos que cada año sea el mejor de sus vidas.