Mayra Couto habla por ellas

Una niña está a punto de ser tocada. La mano del señorón que le da la espalda en la guagua -como les dicen a los buses en Cuba- se ha puesto muy cerca de su trasero. Los demás, tan ocupados en lo suyo, no lo advierten. O no quieren hacerlo.

Pero unos ojos están en alerta ante el roce más leve. Protectores e indespegables, le pertenecen a una extranjera de cabello cortito y ondeado.

-Cójase del bus con las dos manos- le ordena la chica al señor que minutos antes frotó sus genitales contra su hombro, y contra el de su chico.

El hombre, que transita por los setenta, se asombra, con histrionismo. ¿Qué cosa? Yo nunca. ¿Yo cuándo?

Otra mujer se da cuenta de la situación y le da asiento a la niña. Solo entonces, el radar de Mayra Couto se relaja: la niña no tendrá que padecer lo que significa crecer con una tragedia borrosa. Se ha salvado, sin saberlo, de ser una adulta que tendrá algo que callar.

Pasó hace semanas. Podría pasar hoy o mañana. En Cuba o en Perú y en tantas otras partes.

Sentada en los jardines del campus donde estudia televisión y nuevos medios desde hace 18 meses, en ese edén silencioso que es la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, al suroeste de La Habana, Mayra Couto narra el hecho con soltura. Una reacción tan distinta a cuando vive cualquier acto de abuso y se petrifica. Es como si hablaras con alguien y, de pronto, te lanza un puñete -dice-. No te lo esperas.

Pero sucede, y mucho. En enero pasado, luego de horrorizarse con un informe que notificaba la muerte de una mujer por día en el Perú, decidió ponerle rostro a este calvario. Instó a sus seguidoras a mandarle sus testimonios en audio. Esas heridas que nunca descubrieron ante nadie con la promesa de mantener el anonimato.

Cada 28 -por el inicio del ciclo menstrual, entre sangrado y sangrado- Mayra sube a sus redes un video cortito donde realiza una performance guiada con los relatos de las víctimas. Mayra gesticula, y ellas dicen lo que nunca pudieron decir.

El efecto es sanador: un sinfín de mensajes donde les mandan fuerza a las mujeres anónimas. No saben quiénes son, pero están dispuestas a ayudarlas, aunque sea con palabras.

De momento van dos entregas: una mujer que estuvo a punto de ser abusada a los seis años por su primo borracho, y una jovencita que quería ser modelo y su jefe la encerró en su oficina. En ambos casos escaparon. Pero son las menos, se sabe.

Mayra aún no está preparada para escuchar todos los audios que llegan a su bandeja. Algunos inician con cifras aterradoras: “Cuando yo tenía tres años...”. La descalabran, y aprieta pausa. Suelen ser susurros como si se sintieran avergonzadas o culpables.

Ahora, por fortuna, las mujeres hablan entre ellas. Y se dan cuenta de que lo que les sucedió también les pasó a otras. Pero antes...

Mayra, por ejemplo, comenzó a ir al colegio en bicicleta después de que le metieran la mano en el bus. Ella no contó con un par de ojos que la cuidaran. Por eso planea que esta campaña que durará hasta fin de año sea el germen de algo mayor: una serie web donde en cada episodio se cuente una situación de violencia distinta.

“Antes pensaba que el feminismo eran puras mujeres molestas con ganas de hacer problemas. Y lo es, pero por algo”.

En esa serie muchas de esas circunstancias también serán su historia. Ficcionarlas será su manera de denunciar. Como la vez que un actor la acosó.

“El día que mi país me proteja podré denunciar. Tengo todas las ganas, pero por ahora no puedo”.

Cuerpos auténticos

Hace tres lunes, en tanga y chompa, con la felicidad amplia y los brazos extendidos, Mayra Couto le mostró al mundo su celulitis. Sin retoques ni efectos belleza. Tal cual. Al natural.

Una de las protagonistas de la serie más vista de la televisión nacional, como lo fue 'Al fondo hay sitio', se destapaba y le daba las gracias a su cuerpo en público. Un cuerpo que subió quince kilos hace unos años a causa del cáncer a la tiroides, y que exhibe, con orgullo, una jota desde su oreja derecha hasta el centro de su cuello.

Al post le sobrevino una avalancha de comentarios. De apoyo, pero sobre todo de liberación. Su foto de espaldas, con los hoyitos en sus muslos, provocó una especie de terapia virtual. Madres y no madres. Muchachitas, adultas, abuelas. Cuerpos auténticos en catarsis colectiva.

Días después la madre de Mayra, una excantante de música internacional, dijo en la radio que su hija le estaba dando una gran lección.

“Quiero agradecerle porque yo no voy a la playa por la bendita celulitis y la gordura”.

Cecilia, quien participó en varios concursos de canto, vivía enorgullecida de sus piernas. Pero un día, cuando engordó, no las descubrió más. Mayra muere por verla en falda de nuevo.

También hubo comentarios de los otros. De gente que no la sigue, pero aterrizó en su post para joder. De pronto, una horda de hombres estaba preocupada por su salud. Porque para ellos, desde luego, Mayra está enferma.

“El nivel de estupidez siempre va a estar ahí. No es una enfermedad. Es una cuestión de apariencia, y eso no nos hace menos que nadie. 'Tacuchi' soy, y 'tacuchi' me gusto”.

Háganse cargo

La creación más perfecta. Sin ustedes no vale vivir. Qué habría pintado Piccaso. El último viernes, el día en que se conmemora la muerte de cientos de mujeres que marcharon por mejores condiciones salariales, la mayoría de hombres se pusieron torpemente arjonianos.

Mayra nos da dos consejos a quienes pretendemos ser aliados: callar cuando las mujeres hablen de sus sentimientos, y conversar entre nosotros.

“Háganse cargo y dejen de estar diciendo: no somos todos porque ese no es el punto. En vez de salvarse el pellejo de yo no fui, sálvennos que nos siguen matando”.

Ella no está peleada con los hombres sino con el género. Hay en su vida hombres valiosos como papá Gustavo, el hermano de su madre; Gustavo Echevarría, el hombre que la adoptó a pedido suyo, pareja de Cecilia, cuando tenía veinte años; y su amigo Joseph, su camarada desde hace doce años.

Pero también están los que no le dejaron nada como su padre biológico o quienes estuvieron bastante cerca de hacerle daño. Es el caso de Julio Alegría, un profesor universitario que solía mirarle la entrepierna desde su pupitre. “Parecía que hablaba con mi vagina. Nunca me miraba a los ojos”.

Mayra jaló su curso, y debía dar un examen oral a solas con él. Allí se dio cuenta de que algo andaba mal. Fue hasta la dirección académica y pidió dar el examen allí delante de todas las secretarias. Que fue como finalmente sucedió.

En junio de 2018, Alegría fue detenido en un hotel de Lince, infraganti, con una de sus alumnas. El mes pasado fue liberado por exceso de carcelería. No llegó ni al año. Un caso de tantos.

Por eso no puede decaer en su lucha. Incluso en su ámbito artístico. “Ya no quiero que me impongan personajes sumisos o que dependan de un hombre para ser felices. Hoy no aceptaría ser Grace (su angelical personaje en 'Al fondo hay sitio')”.

Mayra es, para dicha suya y nuestra, cada vez más feminista.