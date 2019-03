Dos juezas por la equidad de género

Hace unas semanas, la jueza suprema Elvia Barrios vio en televisión a un jurista diciendo que no era necesaria la paridad de género a la hora de conformar la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ). El argumento de este señor –que también es catedrático– era que bastaba la meritocracia y que siempre sus mejores alumnas fueron mujeres. Barrios no lo podía creer.

–¿Se habrá preguntado él alguna vez por qué esas alumnas estudiosas no están en espacios de decisión importantes o donde detenten poder?– dice. –¿ Y sabes por qué no están? Porque las mujeres, a lo largo de nuestra vida, tenemos barreras infranqueables que sortear.

Barrios es presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial y una de las magistradas, junto con la también jueza suprema Janet Tello y otras, que están tratando de cambiar la vieja mentalidad machista y conservadora en la que ha vivido esta institución en sus 194 años de existencia.

Barrios y Tello son dos de las cuatro mujeres que integran la Sala Plena de la Corte Suprema. Las otras dos son Ana María Aranda y Mariem de la Rosa. Cuatro mujeres de un total de 18 miembros. Lo que significa que son menos de la cuarta parte.

Las cosas eran peores antes. Hasta 1993 no había mujeres en la máxima instancia del Poder Judicial. Ese año fue nombrada la recordada jueza Elcira Vásquez y durante 18 años, hasta 2011, cuando entraron Barrios y Aranda, constituyó la solitaria cuota femenina en un espacio dominado por varones.

Es difícil explicar la razón de esta exclusión. Barrios recuerda que en su juventud escuchaba a magistrados asombrarse de que las mujeres quisieran acceder a la Suprema. "¿Qué están pensando? Bastante han conseguido con haber llegado a superiores", se afirmaba en esos años.

Las cifras son claras. En el nivel más bajo del escalafón judicial, el de los jueces de paz letrados, mujeres y varones se reparten de forma equitativa los puestos. Pero, a medida que se asciende, las mujeres son cada vez menos: el 38% en los juzgados especializados, el 31% en los juzgados superiores y, como hemos visto, el 22% en la Suprema.

–Pienso que hay un techo de cristal en la Corte Suprema que es difícil de romper– dice la jueza Janet Tello. –La situación de las juezas en un país como el Perú implica también un trabajo en el hogar. No solo atender a los hijos, a veces también atender a los padres. Y eso, muchas veces, impide que ellas puedan continuar los estudios, acceder a maestrías, doctorados.

La responsabilidad del hogar es también la explicación de Elvia Barrios ante esta situación.

–Bajo esta cultura patriarcal, si una pareja no tiene suficientes recursos económicos, la mujer le suele decir al esposo: "primero tu maestría, primero tu doctorado, después yo. Yo me dedico a los hijos, me dedico a la casa mientras tú trabajas" –dice.

Menciona que hay magistradas, incluso supremas, que los sábados traen a los hijos al Palacio de Justicia para que hagan las tareas mientras ellas trabajan en sus expedientes. Una imagen que es difícil de imaginar entre sus colegas varones.

El machismo subsiste

Las cosas eran peores antes, por supuesto. Janet Tello recuerda lo que ella llama "los tribunales de horror" que vio en su juventud como trabajadora del Poder Judicial, cuando los jueces, machistas y llenos de estereotipos, ordenaban a las víctimas de violación, muchas de ellas adolescentes, que ratifiquen sus denuncias mirando a sus violadores a los ojos y cuando ellas no podían hacerlo, sobrecogidas por el espanto, ellos les restaban crédito a sus relatos.

Barrios recuerda, por su parte, sus años como fiscal en Ayacucho, cuando investigó casos como los de Cayara, Accomarca y Pucayacu, cuando debía "masculinizar" su actitud para ganarse el respeto de sus pares.

–Siempre sentí el trato diferenciado, por mi condición de mujer, en ocasiones, encubierta bajo el paternalismo, que no era otra cosa que una consideración de subordinación a mi persona. "Pobrecita, cómo va a ir ella, tan jovencita" –dice.

Todavía hoy el machismo subsiste, coinciden. Tello menciona las indignantes preguntas que miembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura les hacían a muchas postulantes: sobre recetas de cocina o sobre el tipo de ropa de baño que usaban en la playa.

Fallos indignantes, como el que emitió la Sala Penal Nacional en 2016, presidida por Javier Villa Stein, que ratificó la absolución de una tratante de mujeres de Madre de Dios con el argumento de que la labor de su víctima como dama de compañía que bebía con los clientes en un bar "no la agotaba". Tello dice que esa sentencia "fue un duro golpe" para ella, como jueza y como una persona que durante 40 años ha trabajado para dar justicia a las víctimas de violencia sexual en el país.

Elvia Barrios dice que por esa razón es importante que los tribunales estén constituidos tanto por hombres como por mujeres. Porque una decisión que tenga ambas visiones es más rica y mucho más justa.

Avances importantes

Las cosas están cambiando. Una señal evidente es la propia creación de las comisiones de Justicia de Género, que preside Elvia Barrios, y de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, que dirige Janet Tello. Barrios dice que la creación de la Comisión de Justicia de Género era un viejo anhelo que fue postergado año tras año –"las mujeres quieren tener su propia oficina", bromeaban sus colegas– hasta que, en 2016, la presión del movimiento Ni una menos obligó a los jueces a concretarlo.

Gracias al trabajo interno de estas y otras juezas, el cambio de mentalidad se está operando, lentamente. Ya en 2011 un acuerdo plenario de la Corte Suprema modificó de forma revolucionaria los criterios de valoración de las pruebas en los delitos sexuales, introduciendo elementos como la evaluación psicológica o los testigos de referencia, restando peso a las supuestas contradicciones de la víctima en detalles irrelevantes e introduciendo el enfoque de género en los interrogatorios.

–Antes los jueces podían hacer preguntas realmente discriminatorias– explica Janet Tello. –"¿Te dolió? ¿Hasta qué parte te introdujo el miembro viril?". ¡Así le preguntaban a las niñas!

Otro acuerdo plenario, de 2017, definió criterios jurisprudenciales para tipificar el delito de feminicidio y reconoció la violencia de género como un fenómeno estructural vinculado a la discriminación que viven las mujeres en nuestra sociedad.

La Comisión de Justicia de Género, por su parte, ha elaborado una propuesta metodológica para capacitar en enfoque de género a jueces y juezas a nivel nacional. Ha establecido lineamientos técnicos para incorporar el enfoque de género en cada política, programa o decisión adoptada en el Poder Judicial. Ha constituido comisiones distritales de justicia de género en las cortes de justicia del país. Ha sacado un manual de lenguaje inclusivo para todas las comunicaciones orales, escritas y gráficas en la institución. Entre otros avances.

–Nos causa zozobra que algunos jueces tomen decisiones cuestionables– dice Elvia Barrios. – Pero, si vemos el conjunto, creo que hemos avanzado un montón. Hemos roto varios paradigmas. Estamos generando conciencia. Y cada vez veo a los jueces más involucrados.

La magistrada dice que su próximo objetivo es que la Junta Nacional de Justicia ordene a todos los jueces capacitarse en enfoque de género. Y que en unos años se logre la paridad en todos los niveles del PJ.

–No es fácil. Este sistema funciona así desde tiempos inmemoriales– dice. –Pero lucharemos para alcanzar esa meta.