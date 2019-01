¡Patea como hombre!

Ser un hombre, patear un balón, sudarla en la cancha, meter la pierna, dejarse la piel hasta hacer sangrar las heridas, ¡ponerle huevos!

Eso es lo admirado. Lo que en el imaginario de los varones significa jugar al fútbol. Y la mayoría de hinchas de este deporte se pasa la vida imitando estos actos "heroicos" en sus pichangas de fin de semana.

Es que lo aprenden de ídolos como Paolo Guerrero, por ejemplo, el capitán de la selección, que representa al líder máximo que no desfallece y lo entrega todo en la cancha, al nivel de sangrar y no parar, y seguir jugando porque "un hombre se aguanta".

Los niños peruanos se hacen hombres mirando a los Paolos, a los jugadores aguerridos, competitivos, fuertes, corajudos y crecen queriendo ser como ellos. Pero en esta aspiración puede haber una trampa, explica el antropólogo Raúl Rosales, quien ha realizado una investigación en la que describe de qué forma la masculinidad, las características que la sociedad dicta de cómo debe ser un hombre, se construye también en las canchas de fútbol.

"¿Qué pasa con los chicos que no juegan bien o a los que no les gusta el fútbol?", se pregunta Rosales. "Ah, ellos serán los 'lornas' del salón porque no imitan esa forma de ser hombre, esa masculinidad hegemónica". Ellos serán catalogados como diferentes. Y de eso al bullying perverso puede haber solo un paso.

En su tesis de maestría de Estudios de Género titulada Jueves de patas: tecnología de género, masculinidades y fútbol..., el científico social propone que existe una forma de masculinidad dominante que representa al hombre arquetípico que todos quieren emular.

"Es el soltero que tiene mucho dinero y conquista a las mujeres que desea, es el estereotipo que la publicidad nos vende; y si está casado, es el cabeza de familia, el proveedor, el que tiene la última palabra", señala Rosales.

En el fútbol también se reproducen estas características de "hombría", plantea el investigador en su hipótesis. Para validarla se le ocurrió sondear a su equipo de pichanga de los jueves, integrado por sus excompañeros de colegio, todos cuarentones, heterosexuales, casados y cabezas de familia, miembros de la Promoción 1993 del colegio Nuestra Señora de la Merced de Ate Vitarte, equipo con fama de 'tocar' bien la pelota.

Guerrero vs. pecho frío

En la lectura que hace del fútbol, el sociólogo Aldo Panfichi señala que la cancha es el espacio más democrático, es el Perú paralelo en el que once se enfrentan contra once por igual y en el que no hay distinciones raciales ni de clase social.

Rosales no está del todo de acuerdo con esta tesis. Para el antropólogo sanmarquino, en el fútbol también se forman jerarquías, pero dictadas esta vez por el grado de virilidad que demuestre el jugador.

Después de pasar varios meses entrevistando y cuchareando las opiniones de sus compañeros de pichanga, Rosales concluyó que estos distinguían dos tipos de jugadores.

En la cúspide de la masculinidad están los futbolistas que ponen "lo que ponen las gallinas" en la cancha, es decir, los huevos: "Es sinónimo de ponerle testículos, de ponerle hombría, es lo que nos diferencia de las mujeres [...] es luchar, pelear un partido con fuerza para ganar". Fue uno de los comentarios que dejaron los entrevistados.

En esta categoría calzaría muy bien Paolo Guerrero. Abajo de él estaría el jugador "pecho frío": "Es el que puede tener habilidad y destreza, pero si no pone los huevos, su performance deportiva y virilidad será desvalorizada", indica Rosales. En esta categoría podrían entrar el delantero Claudio Pizarro, a quien la hinchada acusa de 'no jugar bien para la selección nacional, pero sí para las ligas extranjeras', o hasta Leo Messi, petardeado por no cantar el himno nacional argentino. El delantero del Barcelona encaró esto diciendo: "El fútbol no se trata de poner huevos,sino de jugar".

La cancha, entonces, no es un espacio democrático concluye Rosales, y a veces, la hombría se usa para minimizar al otro. ¿Recuerdan la imagen del jugador chileno Gonzalo Jara metiéndole el dedo a su par uruguayo Edinson Cavani? "Ese acto te dice: si quieres superar al otro, tienes que feminizarlo".

Ser hombre entonces está mediado por todo lo se ve y el fútbol también forma cierta clase de hombres.