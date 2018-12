Un reportaje a “Locolandia”

Dicen los reporteros que trabajan en Washington que si algo no le gusta a Donald Trump, es bueno. Pero, si además de disgustarle, le presta atención y ataca, es doblemente bueno. Así ocurrió con Miedo (2018), el primer libro que Bob Woodward dedicó al multimillonario que ejerce la presidencia de los Estados Unidos.

Woodward se ha convertido en el periodista que ha investigado a más presidentes de los Estados Unidos. Ha destapado conspiraciones de mentiras, corrupción y crímenes en la Casa Blanca en una docena de títulos sobre Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush padre, Bill Clinton, George Bush hijo y Barack Obama. Por eso, es el hombre más temido de Washington. Nada de lo anterior, sin embargo, es comparable con la experiencia que tuvo al infiltrarse en el mundo íntimo de Trump: “Locolandia”.

Una vez que Miedo llegó a la prensa y a las librerías, Trump reaccionó con virulencia. Dijo que el autor había escrito ficción, cuestionó el uso de fuentes anónimas y sentenció: “El libro de Woodward es un fraude”. Incluso hizo que algunas personas citadas por el reportero lo desmintieran en cartas enviadas al mismo Trump, quien las publicaba en sus cuentas de Twitter. Era algo que no se veía desde los procesos estalinistas de Moscú, en los que los sospechosos se autoinculpaban por delitos inexistentes.

Woodward respondió con la difusión de una conversación telefónica secreta que había sostenido con el mandatario semanas antes del lanzamiento de Miedo, el 14 de agosto de este año. Enterado y preocupado por el contenido del libro, Trump llamó a Woodward para quejarse por no haber sido entrevistado. El periodista aclaró que, a pesar de que hizo el esfuerzo máximo para contactarlo y dialogar con él, no lo consiguió. Trump culpó a su personal por no haber facilitado el acceso, pero le dijo que confiaba en lo que había escrito: “Sabes que yo soy muy franco. Y lo que yo creo es que tú siempre has sido correcto”. Los halagos de Trump a Woodward antes de la salida de Miedo mutaron en insultos al periodista después de la aparición del libro. Una transformación parecida a la del doctor Jekyll en el señor Hyde. El episodio protagonizado por Woodward y Trump bien podría haber sido el último capítulo del libro, porque ese es el tipo de conducta lábil que caracteriza al hombre más poderoso del mundo.

Por eso, está claro que Trump no quiso atender a Woodward. Sus asesores debieron haberle informado que, como parte de su método de trabajo, entrevista a los personajes que investiga y les ofrece la oportunidad de entregar su versión de los hechos, como acreditan sus 12 publicaciones anteriores sobre presidentes.

En el mencionado diálogo telefónico, Trump pretendió cuestionar la veracidad del libro. “Supongo que eso significa que va a ser un libro negativo. (...) Algunos (libros) son buenos y otros son malos. Parece que este va a ser malo”, le dijo Trump con petulancia: “Será un libro muy inexacto y eso es muy malo”. Sonaba a amenaza.

Woodward rechazó las expresiones de Trump: “Prometo que será un libro correcto. Yo tomo este trabajo muy en serio, señor presidente. Escribí libros sobre ocho presidentes, desde Nixon a Obama. Y he aprendido lo que es un reportaje”, contestó.

Parece que el millonario no comprendió lo que dijo Woodward porque no ha leído ninguno de los libros del reportero del diario The Washington Post. De haberlo hecho, se habría dado cuenta de que el periodista conoce como la palma de su mano los enredados laberintos, cuartos oscuros y pasadizos secretos de la Casa Blanca y del Pentágono, como muy pocos.

Woodward confió a The New York Times que entrevistó varias horas a Clinton, a Bush padre e hijo, y a Barack Obama, quien quedó sorprendido por los datos que había recopilado el reportero. Le dijo: “Tienes mejores fuentes que yo”. Por supuesto, Woodward lo negó: “Fue una exageración, pero fue una forma de validar el método periodístico”. Por eso, es poco probable que Trump haya querido confirmar lo que había encontrado Woodward en su administración. La furia desatada del presidente sobre Miedo, significa, como dicen los reporteros de Washington, que el libro es doblemente bueno.