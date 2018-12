Convivir con gatos

Los gatos despiertan pasiones y vivir con ellos puede convertirse en un placentero vicio. Quienes tenemos la suerte de convivir con uno (o varios) podemos garantizar que la experiencia es maravillosa. Pero para que tanto tú como ellos puedan disfrutar de una sana convivencia, debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones.

Aseo

A diferencia de los perros, los gatos no necesitan un jardín o salir a pasear para “hacer sus necesidades”. Basta con una bandeja con arena especial para gatos. Esta debe ser aseada una o dos veces al día y estar ubicada, de preferencia, en un lugar de tránsito reducido y bien ventilado. Hay varias marcas de arenas que se venden en mercados y supermercados.



Visitas al veterinario

Debes acudir a él para la vacunación inicial de tu gato cuando es cachorro (triple felina y antirrábica) y, luego, una vez al año para el refuerzo. Además, debes visitarlo para la desparasitación (cada 3 o 6 meses) y el baño con tratamiento antipulgas (recomendable cada 3 o 6 meses). Así también podrán revisar su dentadura, sus orejas y verificar que esté saludable.

Alimentación

La oferta de alimentos procesados es amplia. Existe tanto la comida seca (de uso regular) como la húmeda (para engreírlos). También alimentos especiales para gatos con enfermedades (como las renales). Además, en Internet es posible encontrar deliciosas recetas caseras. Por supuesto, deben siempre tener agua fresca a su alcance.

Entretenimiento

Los gatos son curiosos y juguetones, tienen alma de cazadores. Por ello, es importante que cuenten con juguetes (pelotitas, plumas, pitas) y rascadores (hechos de soga y materiales sintéticos) para que descarguen su energía. Existen, además, juguetitos hechos con catnip, una hierba que les encanta y relaja.

Esterilización

Es un tema polémico, pero se recomienda por dos razones: 1) los gatos se aparean fácilmente y con frecuencia, y su reproducción se puede salir de control, y 2) su personalidad se altera drásticamente durante el celo, lo que a veces lleva a que escapen y se pierdan o a que se vuelvan agresivos. La veterinaria Bettina Valdizán indica que, por lo general, la esterilización se realiza entre los 4 y los 6 meses, pero puede practicarse después de ser necesario.

Y no pierdas de vista que los gatos…

-Aman las caricias, pero son ellos los que escogen cuándo acercarse. Suelen disfrutar también de ser peinados (lo que te permite eliminar el exceso de pelo).

-Sus juegos a veces son bruscos, sobre todo de pequeños, pues usan sus uñas y dan pequeños mordiscos. Sé cuidadoso.

-Si bien son muy autónomos, también necesitan compañía. Si no sueles estar en casa por varias horas, considera adoptar un compañero felino.

-Podrían dañar algún tapiz con sus uñas. Puedes reducir el riesgo con rascadores. Algunas personas les cortan las uñas o les ponen almohadillas en ellas, pero no son recomendables, pues van en contra de su naturaleza.

-Son muy territoriales y no suelen disfrutar de salir a la calle. Si tienes que trasladarlos es mejor que lo hagas en una jaula especial, pues se podrían escapar por nervios. Ponles siempre una plaquita en el cuello con tu teléfono o dirección.

Adopción de gatos

Debido a la sobrepoblación de gatos y a que muchas veces los cachorros son abandonados, es recomendable adoptar y no comprar. Existen muchas páginas en Internet y redes sociales en las que puedes enterarte de cómo hacerlo.