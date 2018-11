Anatomía de un instante

Escribe: Jeremías Gamboa

Sabemos que de un momento a otro el ambiente en que estamos se convertirá en un caldero. Son las doce en punto del día del viernes 9 de noviembre de 2018, la hora cero del evento que marca el inicio de las actividades de Mario Vargas Llosa en el Hay Festival de Arequipa, y de pronto una agitación de voces llega por los pasillos internos del Teatro Municipal. En el camerino constelado de espejos y una entrada de luz natural estamos quienes hemos sido designados para darle la bienvenida pública al evento que él mismo ayudó a instalar en la ciudad en la que nació: los narradores Katya Adaui, Santiago Roncagliolo, Renato Cisneros y yo, y la dramaturga y directora de teatro Mariana de Althaus. A nuestro lado, dando vueltas, el fotógrafo Daniel Mordzinski observa el espacio pensando en la foto que debe captar en un lapso que ya no será mayor a dos minutos. Todo está listo. Detrás de las voces que se aproximan alcanzamos a percibir la respiración de un teatro abarrotado por una multitud a la que hemos visto esperando en larga fila bajo el duro sol de Arequipa. Sentimos la adrenalina a flor de piel.

Han pasado muchas cosas desde que Mariana y yo nos enteramos de que éramos parte de esta mesa, y ocasionalmente hemos comentado la naturaleza de este evento en los últimos meses. Al principio no sabíamos quiénes más nos acompañarían aunque conocíamos muy bien algunos de los criterios que priman en el Hay Festival: historias con poder de inspiración, puntos de vista que se encuentran, la renovación tenaz de la fe en las ideas, la celebración de los vínculos humanos. Mariana conoce a Mario desde que era niña y escenificaba delante de él y de Patricia Llosa sus primeras obras de teatro junto a Morgana y a sus primas y hace solo unos años estuvo a punto de realizar una obra de teatro testimonial sobre el día en que Mario recibió el anuncio del premio Nobel con el propio Mario actuando de sí mismo sobre el escenario. Ella me acompañó durante el increíble proceso de tenerlo como primer lector de mi novela y fue testigo de la forma en que me concedió el único favor que le he pedido expresamente en toda mi vida y que él resolvió visitando a mis padres en el barrio en que nací, una tarde que no se ha borrado de mi memoria. ¿Quiénes serían los demás? Nos imaginamos que acaso Santiago Roncagliolo, a quien apoyó en Madrid durante los años en que luchaba por sacar adelante sus primeros libros, y al tiempo nos confirmaron que Santiago estaría. Días después respiramos aliviados cuando nos enteramos de que Renato Cisneros sería el moderador de la mesa: un especialista en la conducción y autor de un libro que a Mario y a nosotros nos encantó. Cuando nos comunicaron que la escritora que cerraría la mesa era Katya Adaui, nos dimos cuenta de que habían escogido a autores nacidos en los años setenta. Mario debe de haber pensado algo similar en algún momento. Aún no lo sabemos, pero cuando nos toque estar en el escenario y hayamos ocupado los sillones bajo el estruendo de todo el teatro para él, el homenajeado se acercará al micrófono y dirá lo siguiente: “El abuelo y sus nietos les agradecen mucho los aplausos”.

Mario aparece como una tromba en el camerino y nos saluda a todos, uno por uno, incluidos los técnicos y asistentes del staff del Hay que están junto a nosotros en el camerino. Estrecha manos o da besos o abraza a la vez que nos quiere preguntar a todos sobre nuestros proyectos, lo que estamos escribiendo o tenemos entre manos, a la vez que se quiere enterar de qué hemos pensado para la mesa y mientras todo eso pasa, Mordzinski lucha para que sin dejar de conversar nos coloquemos rápido bajo la fuente de luz que ha improvisado en el espacio. Como un mago repentista, ha jalado una silla donde ha sentado al premio Nobel y nos pide que nos coloquemos detrás lo más rápido que podamos y entonces, de un momento a otro, dos personas que lo asisten han levantado una tela negra por sobre nuestras cabezas a la manera de un curioso estudio portátil. Nos están apurando. Nos hemos pasado de la hora. Doce y cuatro minutos. Mientras nos colocamos para la foto pienso en la pregunta que debo hacerle al autor homenajeado, repaso la dinámica en la que hemos trabajado. Temo una laguna.

Por suerte, Renato ha hecho un trabajo intachable como moderador aun antes de que esta mesa empiece. Hace varios días abrió un chat de coordinación al que llamó con gracia “El botiquín” y dos días antes del Hay vino a nuestra casa a almorzar con Mariana y conmigo para escuchar nuestras historias con Mario. En Arequipa, el primer día del evento nos reunimos los tres con Katya, que nos contaría una increíble historia de intoxicación en la campaña de 1990 que la volvió lectora, y esta mañana los cuatro nos hemos juntado con Santiago en el lobby del hotel Palla para afinar todos los detalles. El orden es preciso y cubre un arco vital. Arrancará Mariana, que le preguntará sobre el teatro, su primer amor adolescente; seguirá Santiago, que se enfocará en el tema de la migración a Europa y su visión del Perú actual; lo seguiré yo para hablar de su consejería literaria y después Katya para indagar en su lado femenino o incluso maternal. Cuando ella acabe, me tocará a mí pedirle a Renato que formule su pregunta y él abordará con mucho valor el delicado asunto de los amigos que han partido –Oquendo, Loayza, De Szyszlo– y la relación del novelista con la idea de la muerte. Será como repasar su vida en cincuenta minutos. Lo que hemos olvidado por un momento es que la mesa es con Mario y por lo tanto no tendrá nostalgia sino impulso, acción, arrebato. Al cerrar la pregunta de Renato, él dirá: “¿Por qué le voy a tener miedo a la muerte si estoy vivo? A lo que siempre le he temido es a ser un muerto en vida. Y no. Yo estoy vivo. Y siento que mientras escriba, seguiré vivo. Entonces la muerte será solo un accidente parte de la propia vida”. Nosotros no lo sabemos ahora, pero cuando eso ocurra, seguro a varios de nosotros nos pasará lo que le ocurrió a David Grossman cuando habló con él en Guadalajara en 2013: “Escucho a Mario y me dan ganas de dejarlos a todos ustedes e irme corriendo a escribir”, dijo esa vez el escritor israelí.

Mordzinski tiene apenas unos cuantos disparos para cerrar su trabajo en el camerino. Nos apuran. Llevamos cinco minutos de retraso. Nos dice que pongamos una mano sobre Mario y yo estoy tratando de obedecerle y mirar sereno la cámara cuando las voces se crispan y Mordzinski dice que ya y todo se deshace. Nos dan los micros, Mario revisa su celular y lo pone en modo avión, iluminamos el corredor oscuro para evitar la caída de alguien y yo solo pienso que todo salga natural y a la vez que sea como lo planeamos. Por todos los que han venido y han esperado esto. Por Mario. Por nosotros. Entonces nos colocamos detrás de la cortina hasta que nos dan la señal. Y salimos. Lo que nos espera en el escenario será un mecanismo de relojería afiatado a la vez que una conversación distendida gracias a las dotes de Renato, el sentido de proporción y discreción de cada participante y por supuesto las tremendas respuestas de Mario. Habrá risas que llegan hasta el escenario y salvas de aplausos; luego me enteraré de que también hubo lágrimas silenciosas de emoción. Tras el final, después de las últimas frases del Nobel conjurando y abrazando la muerte, vendrán las flores blancas de papel que lanzamos a la platea, los abrazos, el relajo y la alegría, los comentarios de muchísimas personas que nos agradecen haber sido agradecidos con el escritor mayor. Eso es el Hay. Cuando hayamos salido de allí, satisfechos por la tarea cumplida, Mordzinski nos mandará mails a algunos de nosotros con su celeridad acostumbrada. “Te quiero. Daniel”, dice el que me manda a mí. La imagen que veo nos muestra a todos en una actitud de serenidad que no parecía existir en el momento de la toma, algo capturado en la velocidad de un latido, un pálpito de silencio en medio de la turbulencia. Renato le toma el hombro a Mario y Santiago abraza a Renato y a Mariana, yo he colocado la mía sobre Mario y Katya está serena a un lado, sus manos pegadas al cuerpo. Y Mario allí, sentado, radiante, mirando fijamente a la cámara como avizorando antes que nadie la celebración de la mesa inolvidable que nos espera allá en el escenario.