El turno de Pía León

La mejor chef de Latinoamérica vive en el mismo piso que su restaurante.

Casa y trabajo eran desde hace mucho fronteras ficticias para Pía León. Un mismo terruño desde que se le ocurrió mudarse, junto a su esposo Virgilio Martínez, a un edificio moderno al costado de Central, la primera roca de su imperio en expansión, en la cuadra tres de la calle Santa Isabel, en Miraflores.

En junio pasado, tras marcharse del local que presenció su transformación (de organizar un anaquel de especias a manejar la cocina; de experimentar con productos de los Andes a cambiar pañales), Pía León se asentó en su fantasía más anhelada: un hogar donde cupiese todo su mundo.

Tres mil metros cuadrados de una antigua casona barranquina donde hoy coexisten Central (en el primer piso), Mayo (un bar en la misma planta), Mater Iniciativa (su centro de investigación y matriz de sus creaciones) y Kjolle, su propio restaurante (en el segundo piso), inaugurado el 10 de agosto.

Un hogar donde el curioso Cristóbal se criase entre fogones, arrancando fresas del huerto mientras se desliza en su scooter, y le lanza semillas o le roba chocolates a sus amigos cocineros.

Pero también un hogar donde pudiese desarrollar su propia alquimia. Una impronta que zanjara de una vez por todas la etiqueta de ser la 'esposa de', y le permitiera ser simple y merecidamente Pía León, la mejor chef mujer de Latinoamérica.

Revolución pendiente

Pía León aprueba una leche de tigre de pacae mientras un maestro de obra baja las persianas de Kjolle, mostrándole los resultados de una ruidosa mañana de ajustes.

Son las once de un jueves húmedo, y en unas horas recibirá una reserva de treinta personas. Comensales ansiosos y expectantes. A diferencia de Central, Kjolle ofrece un menú degustación de ocho pasos (seis salados y dos de postre) y una carta de doce fondos donde costa, sierra y selva conviven armoniosamente tras semanas de investigación y tanteos.

Como el tiradito selvático, donde láminas de corvina acogen a trozos de cacao y hojuelas de taperiba, un mango agridulce que crece en la amazonía.

Simpleza y diversidad son los principios de un restaurante inspirado en un arbusto andino de flores naranjas que brota a 3.890 m.s.n.m., en la comunidad cusqueña de Mullaka's Misminay, muy cerca de Moray, donde los León-Martínez abrieron Mil, un centro culinario en febrero de este año.

Ayer Kjolle cumplió dos meses, y el día pasó como tantos otros: con la exigencia de no fallar, y ratificar la fama precedida de Central. La prueba implícita del "a ver si es cierto".

Pía regresó de un breve viaje por Arequipa donde acompañó a la eslovena Ana Ros, la mejor chef mujer del mundo de 2017, según los 50 Best Restaurants, la compañía británica que marca la pauta gastronómica.

Visitaron el Cañón del Colca, entre otros atractivos turísticos y, por supuesto, recorrieron picanterías.

En esa categoría se encuentra Pía León, la exjefa de cocina y copropietaria de Central, el quinto restaurante del mundo en el 2017, y el mejor de Latinoamérica durante tres años consecutivos (2014, 2015 y 2016).

No pretende ser una figura pública, pero ha concedido las entrevistas que amerita el galardón. Tampoco imaginó salir de la cocina, el lugar donde su yo aflora sin antifaces y no pocas explosiones, pero ha entendido lo vital que es el contacto con su público. La máxima culinaria de la alta cocina indica que no ofrecen solo comida sino una experiencia.

Por eso cuando emprendió Kjolle, Pía decidió que no experimentaría en ello.

Junto a Virgilio le planteó una disyuntiva a su equipo de Central, tanto de cocina como de salón: eran libres de elegir si deseaban continuar con su esposo o preferían arrancar de cero con ella.

Camila Chávez, una peruana nacida en Paraguay, fue una de las cinco mujeres que optó por alinearse con Pía.

“Admiro mucho a Virgilio. Fueron dos años y medio de mucho aprendizaje, pero me pegué a ella por su visión y también por ser mujer”.

La cocina, cada vez más científica y menos casera, ha revolucionado en casi todo, menos en el machismo. El propio Virgilio le dijo a Pía que no trabajaba con mujeres allá por el 2009, cuando la aceptó dubitativo, a pesar de su hoja de vida: estudios en Cordon Bleu y prácticas en el Hotel Ritz de Nueva York y una estancia en Astrid & Gastón.

Odiaba cuando cargaban las ollas por ella, subestimándola. No sabían, seguramente, de sus heridas de guerra más significativas: una quemadura de tercer grado en la mano derecha (una sartén de aceite caliente le cayó encima a los 19 años, en el Hotel Ritz) y una cicatriz en el empeine derecho (un cuchillo se le clavó provocándole una erupción incontenible).

Es una mujer recia de cabellos rubios, ojos azules y dientes de conejo. Una generala impaciente de expresión pacífica y respuestas frenéticas.

Sin distinciones

Por estos días, el premio elit® Vodka Latina America 50 Best 2018 a la mejor chef mujer se ha envuelto en una vieja polémica desde que se instituyó hace un lustro: ¿por qué diferenciar a hombres y mujeres, acaso no son igual de capaces en una cocina?

Pía León es diplomática y crítica a la vez. “Estoy agradecida. Ojalá y no hubiese este tipo de distinciones porque somos igual de capaces, pero por ahora es necesario para darnos visibilidad”.

Recordemos que ha sido un jurado secreto conformado por 250 expertos quienes han premiado su trayectoria y su impacto causado en la región.

En el 2017 se le adjudicó la colombiana Leonor Espinosa por Leo, el primer restaurante colombiano en integrar la lista de los cien mejores del mundo, y su propuesta biodiversa.

En el 2016, los reflectores apuntaron a Kamilla Seidler, una danesa que revaloró los productos bolivianos en su restaurant Gustu, en La Paz.

En el 2014 le tocó el turno a la mexicana Elena Reygada, diestra en la elaboración de panes artesanales. Y en el 2013 a Helena Rizzo, quien supo conjugar ingredientes brasileños con técnicas contemporáneas de la gastronomía española.

No es un detalle menor que, con 31 años, Pía León sea la más joven en recibir esta investidura. Han sido diez años de varios sacrificios, como asumir que los fines de semana con sus amigas pertenecen a los recuerdos de Facebook (aunque a su favor dice que no se pierde cumpleaños ni bodas).

Incluso hoy, sus salidas habituales de lunes a sábado (cierran domingo) son dos: cuando deja a Cristóbal en el colegio, y una hora entre las cinco y las seis de la tarde que se le da por salir de su fortaleza y pasear un rato por Barranco.

“Hay gente que no entiende y le parece loco que vivamos en el restaurante, pero nos gusta porque tenemos un hijo”.

El 30 de octubre, en el centro de eventos Ágora de Bogotá, será su proclamación. Le aterra pensar en su discurso. Las tres veces que subió a recibir el premio fue Virgilio quien tomó la palabra.

Pero ha llegado su momento. Kjolle es el paso más firme. Pía León. Con todas sus letras.