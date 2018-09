Escribe Brenda Quiroz

Hace diez años, Azucena fundó Disfruta, una exitosa cadena de juguerías. La idea de negocio nació de un proyecto universitario que debía presentar para graduarse de la carrera de Administración. Desde ese momento, el camino no fue fácil, pero junto con su hermano y la ayuda de sus padres y abuelos pudo lograr sus objetivos y alcanzar el éxito.

“Vengo de una familia de emprendedores, mis abuelos tenían una juguería y mis papás, un restaurante de pescados y mariscos, entonces el emprendimiento lo tengo en la sangre”, contó.

Azucena y su hermano mayor siempre se mostraron interesados por los negocios. Empezaron vendiendo chups de frutas y hasta polos para promociones, pero años después decidieron crear Disfruta.

La administradora de 36 años comenta que trabajar con su hermano no fue para nada complicado, pues ambos son visionarios, arriesgados y les encanta innovar.

“Los dos somos muy emprendedores, muy arriesgados, nos gusta innovar constantemente. Si nos caemos, nos levantamos en una”.

Hoy en día, Disfruta cuenta con más de 15 locales en todo el país, 2 en Chile y uno próximo a abrir en Colombia. Todo gracias a su esfuerzo y dedicación.

“Las mujeres somos fuertes, pero tenemos que saber que si queremos emprender un negocio, nos vamos a caer. Las caídas han sido mis mejores maestras: son duras, pero muy sabias”.

“Yo hace un año y medio di a luz a Emilia, mi hija, y me he dado cuenta de que sí, obviamente, es todo un reto ser madre y emprendedora, pero te brinda muchas fuerzas. Creo que toda enseñanza como mujer, todos los pasos y todas las etapas que tenemos como mujeres, seas madre o no, te hacen muy fuerte. A través de Disfruta, quiero llevar las frutas nativas a diversos lugares del mundo”.