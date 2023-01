Alex Valera responde a hincha que criticó sus gestos durante su presentación en Universitario

Salió al frente. Uno de los grandes fichajes para la Liga 1 fue la contratación de Alex Valera. Hace algunos días, Universitario oficializó el retorno del exgoleador del Al-Fateh de Arabia Saudita y muchos hinchas mostraron su malestar ante lo acontecido. Como se recuerda, el futbolista de 26 años se marchó de Ate a mediados del 2022 tras una polémica negociación.

Luego de hacerse el anuncio, uno de sus seguidores lo etiquetó para darle a conocer su posición y cuestionó sus gestos al momento de posar.

“Tu presentación deja la sensación de que tenías que estar porque no tenías más. Tu comportamiento no verbal (sentarte y cruzarte de brazos) deja información. Espero como dices vengas a trabajar Alex Valera, porque hay algo claro, no todos estamos contentos con tu regreso”, remarcó el aficionado.

Respuesta de Alex Valera. Foto: captura Twitter

Ante estas palabras, el exartillero del balompié saudí sorprendió a los internautas y emitió una inesperada respuesta. “Jaja... todo es malo ahora”, fue su escueto mensaje.

