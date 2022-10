La curiosa publicación de ‘Chiquitín’ Quintero luego de que se supiera que no seguiría en la ‘U’

Universitario ya estaría planeando la conformación del plantel del siguiente año y una de las primeras bajas sería Alberto Quintero, atacante que forma parte del actual equipo. El panameño no formaría parte del conjunto que estará bajo el mando de Carlos Compagnucci en el 2023. Luego de que esto se supiera, el jugador realizó una curiosa publicación.

La información sobre la no continuidad de ‘Chiquitín’ se dio a conocer el último lunes 10 de octubre por parte del periodista Gustavo Peralta en el programa “PBO campeonísimo”.

Dos días después de esta noticia, Quintero subió a sus historias de Instagram una canción que podría estar relacionada con su posible partida de Ate.

“Y a mí qué me importa lo que tú digas, todo lo que tú digas. Lo que tú hables no me interesa. Metida en todo, no vives tu vida. Está claro que oreja no pasa cabeza. Y a mí qué me importa todo lo que tú digas de mí”, se escuchó en la historia de IG.

Alberto Quintero llegó por primera vez a Universitario en el 2017 y ya cumple su sexto año en el Perú. Hasta el momento no ha conseguido un título con el cuadro crema.

¿Cuántos partidos le restan a Universitario en el Torneo Clausura?

A Universitario le restan tres partidos en el Torneo Clausura 2022. Los cremas deberán enfrentarse a Melgar, Sport Huancayo y UTC.

Ante los rojinegros y huaracinos jugarán en Lima. En tanto, contra el Gavilán del Norte deberán ir a Cajamarca.