¿Compagnucci consideró que Alianza fue ‘soberbio’ en la previa al clásico? Esto respondió

En un partido emocionante en el estadio Alejandro Villanueva, Universitario venció 2-0 a Alianza Lima por la décima fecha del Clausura de la Liga 1 2022. El cuadro crema logró cobrarse la revancha de aquella goleada 4-1 en el Monumental y sumó su segunda victoria consecutiva en el torneo.

Tras el encuentro, Carlos Compagnucci se mostró contento por el resultado obtenido y se refirió a la supuesta ‘soberbia’ de Alianza en la previa del clásico.

“No tengo idea cuáles fueron las declaraciones previas al partido, no me centro en eso. Creo que eso no es de nosotros, nuestro trabajo es concentrarnos en nuestra preparación. Mi labor es venir, entrenar en la semana, jugar y tratar de ganar. Eso es lo más importante”, comentó el entrenador argentino en conferencia de prensa.

El estratega de la ‘U’ indicó que entiende que ciertas palabras o comentarios son parte de la pasión de los hinchas. ”Entiendo también el folklore del fútbol, pero todo lo que se diga no le presto mucha atención. Apuesto al trabajo y lo que dependa de nosotros”, finalizó.

Universitario: próximo partido

El cuadro crema visitará este domingo 11 de septiembre a Sport Boys por la decimoprimera fecha del Clausura. El recinto de juego está por confirmarse, pero el enfrentamiento está programado para las 3.30 p. m. Asimismo, Gol Perú será el encargado de transmitir el encuentro.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2022