Universitario vs. Barcelona SC EN VIVO: minuto a minuto del partido por Copa Libertadores

VER Universitario vs. Barcelona SC EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentan HOY, miércoles 2 de marzo, por el partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2022. Los cremas, que perdieron en la ida 2-0, buscarán darle vuelta a la llave y acceder a la siguiente instancia. El duelo, pactado para las 7.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Nacional, contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN 2 y la aplicación de streaming Star Plus. También podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes.

Los merengues van por la épica ante su gente, en el estadio Nacional. P ara este compromiso, se habilitó el 90% y se agotaron todas las entradas disponible . No hay ninguna duda que el cuadro dirigido por Álvaro Gutiérrez tendrá el apoyo de toda su hinchada. Por su parte, Barcelona SC viene para sentenciar la llave y acceder a la siguiente fase.

A qué hora juegan Universitario vs. Barcelona SC

El partido entre Universitario vs. Barcelona SC se llevará a cabo HOY miércoles 2 de marzo desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Nacional.

Universitario de Deportes saldrá con todo a buscar el gol desde el minuto inicial. Así lo dejó muy en claro el volante merengue Ángel Cayetano, quien viene de convertir un tanto en la goleada crema ante César Vallejo por la Liga 1 Betsson 2022.

“Tenemos que salir a buscar, a ganar, es lo único que tenemos que hacer desde el minuto 1, tener toda la fe de que se va a dar. Encontrándonos con un gol en el primer tiempo, ellos se van a poner nerviosos”, empezó declarando el futbolista en diálogo con Radio Ovación.

Asimismo, el charrúa reconoció que el juego del Barcelona SC es intenso, pero que Universitario tiene las herramientas necesarias para imponerse también.

“Tenemos que hacer nuestro juego, soltarnos más. Sabemos que no va a ser fácil, pero no es imposible. Sin duda es otro ritmo, Barcelona juega a un ritmo alto, pero en la cancha son 11 contra 11. Y no solo es el juego, está también lo mental y nosotros tenemos muchas armas para lastimarlos. Tenemos confianza de que así va a ser”, aseguró el mediocampista crema.

En qué canal ver Universitario vs. Barcelona SC

La transmisión del Universitario vs. Barcelona SC estará a cargo del canal ESPN 2 y la aplicación streaming Star Plus. Recuerda que también podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes.

Universitario vs. Barcelona SC vía ESPN 2

¿Cuánto pagan Universitario vs. Barcelona SC?

Casas de apuesta Universitario Empate Barcelona SC Chaskibet 3.25 3.25 2.23 Apuesta Total 3.33 3.45 2.17 Betsson 3.10 3.30 2.25 Doradobet 3.25 3.25 2.22 Olimpobet 3.15 3.25 2.22

Resultados que necesita Universitario

Para que los merengues puedan superar por primera vez en su historia esta ronda del torneo, deben imponerse por una diferencia de tres o más goles.

En caso de ganar por dos tantos, sin importar si el visitante anota o no, el partido se definirá desde la tanda de penales.

Cualquier otro resultado (victoria por un gol, empate o derrota) condenará a los estudiantiles a quedarse con las manos vacías.

Universitario vs. Barcelona SC: posibles alineaciones

Alineación de Universitario

José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Nelson Cabanillas; Ángel Cayetano, Gerson Barreto, Piero Quispe; Roberto Villamarín, Luis Urruti y Alex Valera

Alineación de Barcelona SC

Javier Burrai; Byron Castillo, Darío Aimar, Luca Susa, Leonel Quiñónez; Leonai Souza, Michael Carcelén, Erick Castillo, Emmanuel Martínez; Adonis Preciado y Gonzalo Mastriani