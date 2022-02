Urruti no se desespera por marcar con Universitario: “Lo fundamental es que gane el equipo”

Jugadas dos fechas de la Liga 1 2022, Universitario vive un arranque soñado, pues lleva dos victorias consecutivas y lidera la tabla de posiciones. Aunque hasta el momento no ha podido marcar ninguno de los seis goles que tiene su club, el delantero Luis Urruti se mostró tranquilo, pues aseguró que lo más importante es que el equipo gane.

“Uno como delantero siempre quiere convertir, vivimos de los goles, pero me quedo tranquilo porque hice un buen partido. Uno se va contento cada vez que gana. Me gustaría convertir, se me está cerrando el arco, pero lo fundamental es que gane el equipo”, sostuvo el jugador en conferencia de prensa luego del triunfo 3-0 sobre la Universidad San Martín.

El charrúa, quien lleva dos asistencias en lo que va del certamen, cumple su tercera temporada en el cuadro merengue. En su opinión, fue un acierto haber conservado a los principales jugadores de las campañas anteriores para lograr los objetivos propuestos este año.

Luis Urruti tiene contrato con Universitario por todo 2022. Foto: Liga 1

“Es importante haber mantenido una base, es fundamental ello, y que se sumen algunos jugadores. Lo primordial es que todos tiren para el mismo lado. Estoy contento con los resultados obtenidos y hay que seguir por este camino, que es el correcto”, añadió.

Finalmente, agradeció que los hinchas hayan acudido en buen número al estadio en el primer juego como local del elenco que dirige Álvaro Gutiérrez. “Obvio que se extrañaba a la hinchada, y más a la de la ‘U’, que siempre está en las buenas y en las malas. Creo que acompañados de ellos y del buen rendimiento de nosotros, vamos a lograr buenos objetivos”, culminó.