La derrota que Universitario de Deportes sufrió ante Alianza Lima en el clásico peruano fue el último partido que Ángel Comizzo dirigió en esta temporada, pues el argentino dejará el mando del comando técnico tras la irregularidad de los cremas en el año.

Aún no se ha revelado quién tomará el lugar del exarquero de River Plate, pero se conoció que Juan Pajuelo y Gregorio Bernales serán los entrenadores interinos hasta que se anuncie al nuevo DT de la ‘U’.

Roberto Martínez, quien cumple la función de asesor de planificación deportiva en Universitario de Deportes, contó que todavía no se ha definido al estratega del equipo estudiantil, pero que dos de sus excompañeros ocuparán la plaza de forma provisional.

“Juan Pajuelo y el ‘Goyo’ Bernales serán los que asuman de manera interina, aún no sabemos quién asumirá el cargo”, sostuvo el excapitán de la ‘U’ en entrevista con Gol Perú.

Asimismo, Martínez lamentó la partida de Comizzo y agradeció por el tiempo que tuvo a los merengues bajo su conducción.

“El domingo habíamos conversado con él (sobre el tema), queda agradecerle porque, en lo personal y profesional, Ángel lo ha dado todo, lo puedo decir yo que he convivido dos meses ahí (…) solo me queda decir que lamentamos que las cosas no se hayan dado y que se haya tomado esa decisión, que no continúe con nosotros”, enfatizó.

