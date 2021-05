Mosquera tras triunfo de Cristal: “Estamos tratando de moldear una idea”

Sporting Cristal consiguió su primer triunfo en esta Copa Libertadores 2021 luego de imponerse en el Estadio Nacional 2-0 sobre Rentistas. Para Roberto Mosquera, técnico del conjunto rimense, la única diferencia en este duelo respecto de los anteriores para quedarse con la victoria fue que pudieron concretar las chances que generaron.

“Hemos jugado con el mismo modelo todos los partidos. Lo que ha cambiado es que nos ha sonreído el gol. Entonces, es por eso que tiene un mayor valor nuestro juego”, declaró en conferencia de prensa. El estratega reconoció que debieron mejorar en la definición, pero se excusó en la seguidilla de encuentros que tuvo que afrontar su elenco.

“La autocrítica ha sido permanente, los trabajos de definición tuvieron que haber mejorado, pero jugábamos cada tres días y se nos complicaba. Estamos tratando de moldear una idea a nivel internacional con un equipo joven, y eso no es fácil”, sostuvo.

Así se selló el triunfo de Cristal

Acerca de la posibilidad de conseguir un buen resultado en la última jornada para quedarse con el cupo a la Copa Sudamericana, Mosquera se mostró optimista con lo que pueda hacer Cristal en Brasil. “Esperamos no depender solo de que Sao Paulo esté clasificado. Creo que en un partido los dos equipos tienen las mismas posibilidades”, afirmó.

Mosquera sobre Hohberg: “Es una realidad”

En otro momento de la conferencia, el entrenador elogió a Alejandro Hohberg, quien marcó el primer gol del encuentro. Con el tanto ante su exclub, el volante se convierte en el artillero cervecero de esta temporada con cinco anotaciones.

“Lo de Hohberg es una realidad, no solo está corriendo a nivel internacional, sino que es el goleador del equipo. Me da gusto porque es muy profesional, me alegra que le vaya bien de cara al gol y nos esté ayudando en cada partido”, expresó Mosquera.

Hohberg abrió la cuenta con un golazo

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.