Dembélé y su opinión dividida sobre Messi: “Merece un Mundial, pero Francia también”

La final del Mundial Qatar 2022 será la última oportunidad para que Lionel Messi gane el título más importante de su carrera. Muchas personalidades del fútbol, incluido el francés Ousmane Dembélé, consideran que el argentino merece tener una Copa del Mundo en su palmarés por su destacada trayectoria.

En rueda de prensa previa al partido Argentina vs. Francia, el ‘Mosquito’ se refirió a su excompañero en el FC Barcelona, quien será su rival este domingo en el estadio Lusail por la definición del torneo.

“(Messi) merece un Mundial, el trofeo que le falta, pero Francia también lo merece”, indicó el extremo de 25 años. El jugador galo, quien ya tuvo la oportunidad de proclamarse campeón en Rusia 2018, elogió la calidad de ‘Lio’, de quien aseguró que estarán muy atentos.

Lionel Messi y Ousmane Dembélé jugaron juntos en el FC Barcelona hasta mediados del 2021. Foto: AFP

“Vamos a hacer todo lo posible por que toque el menor número posible de balones para que no sea decisivo. Es un futbolista difícil de frenar”, manifestó, a la vez que no dejó de reconocer la ayuda que recibió de Messi para su adaptación al club azulgrana.

“Siempre he dicho que fue quien me hizo amar el Barça junto a Iniesta. Me gustaba lanzarme siempre al regate y él me decía que me calmara, que no valía la pena intentarlo cada vez, que había momentos que era bueno hacerlo y otros que no. Estoy muy contento de haberle tenido como compañero”, remató.

Dembélé en Qatar 2022

A diferencia de Messi, quien ha disputado absolutamente todos los minutos posibles con Argentina, Dembélé no ha llegado a completar ningún encuentro con Francia, si bien estuvo presente en los seis que disputó la escuadra europea. En total, el jugador francés lleva 397 minutos y dos asistencias.

Con información de EFE