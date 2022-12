[TV Pública EN VIVO] Argentina vs. Croacia: ¿a qué hora ver el partido del Mundial Qatar 2022?

Argentina vs. Croacia EN VIVO se enfrentan este 13 de diciembre en el Estadio Lusail desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por la semifinal del Mundial Qatar 2022. El duelo irá por la señal de TV Pública y TyC Sports, pero también tienes la opción de seguir este y otros partidos del día en la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Argentina vs. Croacia: ficha del partido

Partido Argentina vs. Croacia ¿Cuándo juegan? Martes 13 de diciembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Lusail ¿En qué canal? TyC Sports y TV Pública

¿Cuándo juegan Argentina vs. Croacia?

La semifinal entre la selección argentina y la croata se dará este marte 13 de diciembre.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Croacia?

El enfrentamiento entre Argentina vs. Croacia se disputará en el Estadio Lusail. Conoce el horario según tu zona geográfica.

Perú, Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

¿En qué canal ver Argentina vs. Croacia?

La señal encargada de televisar el encuentro Argentina vs. Croacia serán TyC Sports y TV Pública para el territorio argentino.

¿Qué canal es TV Pública?

TV Pública o Televisión Pública Argentina es una señal abierta exclusivamente para el país de Argentina. Si deseas acceder a este canal a través de internet, deberás ingresar a la página web www.tvpublica.com.ar, donde podrás disfrutar de los partidos de la Albiceleste.

Satélite

DirecTV: Canal 121 (SD), Canal 1121 (HD)

InTV: Canal 615 (HD)

Click HD: Canal 807

Cablevisión: Canal 18 (HD), Canal 707 (HD).

Cable

Cablevisión: Canal 11 (SD/HD)

Cable Perú: Canal 62.

¿Qué canal es TyC Sports?

Satélite

DirecTV: canal 629 (SD), canal 1629 (HD)

InTV: canal 100 (SD), canal 621 (HD).

Cable

Cablevision: canal 22 (Analógico), canal 101 (Digital)

Telered: canal 19 (Analógico), canal 101 (Digital), canal 120 (HD)

Supercanal: canal 24 (Analógico), canal 107 (Digital).

IPTV

Cablevision: canal 101 (HD)

Dibox: canal 103 (HD)

Movistar TV: canal 207 (HD).

¿Cómo ver Argentina vs. Croacia por internet?

Para que no te pierdas la transmisión por internet de Argentina vs. Croacia, sintoniza la señal de TyC Sports Play, servicio de streaming que incluye los partidos de esta cadena deportiva. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo ver Argentina vs. Croacia ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas el compromiso Argentina vs. Croacia por internet, puedes sintonizar la cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes, sitio en el que se publicarán los goles y todas las incidencias del encuentro.

¿Dónde jugarán Argentina vs. Croacia?

El recinto que albergará el amistoso entre Argentina vs. Croacia será el Estadio Lusail, que cuenta con capacidad para albergar 88.966 hinchas en sus instalaciones.