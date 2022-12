Harry Kane rompió su silencio tras fallar penal y ser eliminado: “Estoy absolutamente devastado”

Harry Kane, delantero estrella de la selección de Inglaterra, habló este domingo 11 de diciembre luego de la eliminación de su equipo. Los Three Lions cayeron por 2-1 ante Francia en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. El jugador reveló estar muy afectado.

El ‘9′ inglés fue uno de los goleadores del encuentro ante los franceses. Anotó el empate (1-1) mediante la vía penal, pero no tuvo la misma fortuna en una segunda oportunidad desde los 12 pasos.

En los minutos finales del compromiso, el árbitro pitó la pena máxima para Inglaterra y la oportunidad de equiparar nuevamente las acciones, ya que los galos ganaban por 2-1. Harry Kane volvió a pararse frente a Hugo Lloris, pero erró su disparo.

Un día después de la eliminación, el atacante se autodenominó como el culpable de la caída de Inglaterra.

“Estoy absolutamente devastado. Lo dimos todo, y todo se redujo a un pequeño detalle del que me hago responsable. No me puedo esconder, duele y te llevará tiempo superarlo, pero es parte del deporte. Ahora se trata de usar la experiencia para ser mental y físicamente más fuerte para el próximo desafío. Gracias por todo el apoyo durante el torneo, significa mucho”, escribió el futbolista en Instagram.

La publicación de Kane tras la eliminación de Inglaterra. Foto: captura Instagram Harry Kane

Mundial Qatar 2022: ¿a qué hora se juegan las semifinales?

Los dos partidos por las semifinales del Mundial Qatar 2022 se jugará este martes 13 y miércoles 14 de diciembre en el mismo horario. Conoce la hora según tu zona geográfica.

México: 1.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile: 4.00 p. m.

Clasificados a las semifinales de Qatar 2022

Argentina

Croacia

Marruecos

Francia.

Calendario completo Mundial Qatar 2022