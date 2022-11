Tensión en Bélgica: Vertonghen lanzó ‘dardo’ a Hazard y De Bruyne tras caer ante Marruecos

El Mundial Qatar 2022 trajo consigo muchas sorpresas y también algunas decepciones. Una de las selecciones que defraudó dentro del campo de juego fue Bélgica. Si bien el conjunto europeo ganó en su presentación, en la siguiente jornada mostró un nivel bajo y cayó ante Marruecos.

Por si fuera poco, previo al cotejo ante los africanos, jugadores como Kevin De Bruyne y Eden Hazard tuvieron declaraciones muy polémicas. El jugador del Manchester City dijo que su equipo no tendría chances en el torneo al “ser muy viejos”. En tanto, el capitán y extremo del Real Madrid cuestionó que no contaban con centrales rápidos.

Marruecos ganó a Bélgica y sumó cuatro puntos en el grupo F. En la próxima fecha podría clasificar a octavos de final. Foto: EFE

En ese sentido, tras los dichos de sus compañeros, el defensor Jan Bert Vertonghen lanzó un controvertido mensaje apenas culminó el compromiso ante Marruecos. “Supongo que atacamos mal porque también somos demasiado viejos delante”, manifestó.

Asimismo, manifestó su molestia por el mal momento que afrontan los belgas en la competición:

“Hay muchas cosas que se me pasan por la cabeza y que es mejor no decir, o al menos no fuera de los vestuarios. Es muy frustrante lo de hoy (...). Creo que no estuvimos bien, nos regalamos mucho, nos hicieron dos goles idénticos, ambos en el primer palo. Ese balón no debe entrar nunca. El primer partido tuvimos suerte; pero en el segundo, no”, finalizó.

Próximo partido de Bélgica

A pesar de su última derrota, Bélgica todavía tiene chances de clasificar a los octavos de final del Mundial Qatar 2022. Para ello, tendrán que vencer a Croacia este 1 de diciembre en el cierre del grupo F.