Australia vs. Emiratos Árabes EN VIVO: ¿cómo ver el repechaje asiático ONLINE?

Australia vs. Emiratos Árabes EN VIVO chocan este martes 7 de junio para definir quién se enfrenta a Perú en el repechaje rumbo a Qatar 2022. Este importante duelo se jugará en el Ahmad Bin Ali Stadium de Al Rayyan (Qatar) desde la 1.00 p. m. (hora peruana), con transmisión de ESPN 2, Star Plus y Roja Directa, además de la más completa cobertura en La República Deportes.

Australia solo ganó dos de sus últimos ocho partidos y trae la baja de Tom Rogic, pero viene motivada tras vencer 2-1 a Jordania en un amistoso. Hay “todavía mucho trabajo a realizar”, según su DT, Graham Arnold.

Emiratos Árabes, por su parte, llega de empatar con Gambia y confía en la capacidad de su goleador, Ali Makbhout. “Tenemos que estar concentrados y evitar errores”, sostiene el delantero.

Con información de AFP

¿A qué hora juegan Australia vs. Emiratos Árabes?

El encuentro Australia vs. Emiratos Árabes por el repechaje asiático inicia a las siguientes horas, según donde te encuentres:

Australia viene de vencer 2-1 a Jordania en un amistoso. Foto: AFP

¿Qué canal transmite el partido Australia vs. Emiratos Árabes?

Estos son los canales que transmitirán el choque Australia vs. Emiratos Árabes en cada país:

¿Dónde ver Australia vs. Emiratos Árabes EN VIVO ONLINE GRATIS?

La transmisión online de este compromiso por las Eliminatorias Qatar 2022 estará disponible en Star Plus para toda Latinoamérica. Si no cuentas con esta opción, recuerda que podrás seguir todas las emociones del Australia vs. Emiratos Árabes EN VIVO ONLINE a través de La República Deportes.

Emiratos Árabes empató 1-1 con Gambia en su último partido. Foto: UAEFA / Twitter

Alineación posible de Australia vs Emiratos Árabes