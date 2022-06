¿Qué canales transmitirán en Perú el Australia vs. Emiratos Árabes para el repechaje?

Quedan pocos días para que Perú conozca al rival que enfrentará por el repechaje al Mundial Qatar 2022. Este martes 7 de junio se jugará el Australia vs. Emiratos Árabes Unidos para conocer al representante de la confederación asiática. En esta nota te contaremos todo sobre este cotejo y cómo podrás verlo en TV.

El ganador del Emiratos Árabes vs. Australia enfrentará a Perú el próximo lunes 13, en Doha. Finalmente, el que salga victorioso irá directamente al Grupo D de Qatar 2022, junto a Francia, Dinamarca y Túnez.

¿Cuándo y a qué hora juegan Australia vs. Emiratos Árabes?

El playoff para el repechaje entre Australia vs. Emiratos Árabes se llevará a cabo este martes 7 de junio desde la 1.00 p. m. (hora peruana). Aquí podrás revisar la programación según tu región.

Perú, Ecuador, Colombia, México: 1.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela, Paraguay: 2.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 3.00 p. m.

¿En qué canal de Perú se podrá ver el Australia vs. Emiratos Árabes?

Esta es la información que todos los hinchas peruanos estaban espereando, ya que estarán pegados a su televisor para sintonizar el Australia vs. Emiratos Árabes. Para alegría de todos ellos, sí podrán ver las incidencias de este importante choque en su TV.

El canal encargado de transmitir el Emiratos Árabes vs. Australia será ESPN 2 para toda Sudamérica, además de la plataforma de streaming Star Plus. A continuación te mostraremos la parilla de señales según los países de nuestro continente.

Argentina: ESPN 2, Star Plus

Bolivia: ESPN 2, Star Plus

Chile: ESPN 2, Star Plus

Colombia: ESPN 2, Star Plus

Ecuador: ESPN 2, Star Plus

México: ESPN, Star Plus

Paraguay: ESPN 2, Star Plus

Perú: ESPN 2, Star Plus

Uruguay: ESPN 2, Star Plus

Venezuela: ESPN 2, Star Plus.

¿Qué canal es ESPN 2 para Perú?

MovistarTV: canal 506 (SD), canal 741 (HD)

ClaroTV: canal 65 (SD), canal 523 (HD)

DirecTV: canal 622 (SD), canal 1622 (HD).

¿Cómo ver Australia vs. Emiratos Árabes ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Australia vs. Emiratos Árabes por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Australia vs. Emiratos Árabes?

Para acceder a Star Plus para ver el Australia vs. Emiratos Árabes, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde van a jugar Australia vs. Emiratos Árabes?

El recinto que albergará el Australia vs. Emiratos Árabes Unidos será el Ahmed bin Ali Stadium, situado en la ciudad de Rayyan en Qatar y con capacidad para acoger a 50.000 espectadores.