Erick Osores criticó regreso de Farfán: “¡Qué car***! Primero es el escudo y no una despedida”

La reaparición de Jefferson Farfán el último domingo 4 de septiembre ante Universitario sigue generando comentarios. Uno de los que se manifestó y criticó su regreso a las canchas en este encuentro importante fue el periodista Erick Osores. Hay que tener en cuenta que hay varios jugadores blanquiazules que están próximos a terminar contrato y podrían haber disputado su último clásico.

El comunicador deportivo tuvo duras palabras contra la ‘Foquita’ y, sobre todo, con Carlos Bustos y el resto del equipo. El comentarista señaló que el regreso del ‘10 de la calle’ solo fue una distracción y terminó por desconcentrar a todo el plantel íntimo del enfrentamiento ante los cremas.

“Farfán pidió jugar el clásico. Y fue un pedido de los jugadores de Alianza. Claramente, Bustos quiere tener al grupo contento y lo permitió porque Farfán se iba a retirar el domingo en el clásico. ¡Qué car**** Farfán tiene que decir que se tiene que retirar en un clásico! Qué, ¿Farfán es más importante que Alianza y Bustos se lo permitió? ¿Y los compañeros qué? ¿Pensaban que iban a ganar el domingo? ¿Pensaban que lo iban a resolver y que Farfán se iba a ir cargado en hombros?”, cuestionó Osores.

“Me parece completamente irrespetuoso. Ni Farfán ni ningún jugador representa el motivo de distracción que significó meter presión en la semana para que Farfán entre al clásico. Alianza debió meterse a su partido. Matar o morir. Y Alianza, el día domingo, no estuvo enfocado por la ‘Foca’”, agregó.

“Primero es el escudo, ganar el clásico, sumar los puntos, es intentar no descolgarte del líder. Eso es primero, (antes) que una despedida. Y que quiera irse (en el clásico) porque es Farfán. Si ya mi concepto de Farfán es venido a menos, con esto lo tengo confirmado. Esto es egoísmo, esto no se hace. Primero es el club, la gente, no Farfán”, sentenció Osores.