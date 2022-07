¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci EN VIVO por el Torneo Clausura 2022?

Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci EN VIVO se enfrentan este sábado 23 de julio, a partir de las 3.30 p. m., por la jornada 3 del Torneo Clausura en la Liga 1 2022. El duelo se llevará a cabo en el estadio Mansiche, con transmisión de Gol Perú. Para que no te pierdas este y otros partidos, sigue la cobertura ONLINE minuto a minuto de La República Deportes, con el marcador actualizado, los videos de goles y el relato de mejores jugadas e incidencias.

Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci ¿Cuándo juegan? Sábado 23 de julio ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Mansiche ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci?

En territorio peruano, el Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci se jugará a partir de las 3.30 p. m.

Líder del Torneo Clausura merced a sus dos triunfos consecutivos en este arranque del certamen, Alianza Lima buscará prolongar su buena racha cuando visite a Carlos A. Mannucci por la jornada 3. Los íntimos intentarán aprovechar la jornada de descanso del también puntero Sporting Cristal para desmarcarse y ser los únicos en la cima.

El cuadro blanquiazul consiguió un meritorio triunfo en casa ante Sport Boys por 3-1 en su último cotejo. A pesar de jugar con 10 por la expulsión de Cristian Benavente, los de Carlos Bustos lograron sacar adelante el duelo con goles de Pablo Lavandeira, Hernán Barcos y el propio ‘Chaval’ mucho antes de ver la roja.

El elenco carlista, por su parte, solo ha jugado un cotejo hasta el momento, también en Trujillo, ante Melgar, que lo venció por 1-0. En esta nueva presentación ante su gente, los norteños tienen la necesidad de sumar de a tres para no complicar su situación en el acumulado.

Por el Apertura, Alianza Lima y Carlos A. Mannuci se vieron las caras en febrero. Aquella vez, en Matute, la visita ganaba 1-0 en el primer tiempo contra un cuadro diezmado por expulsión de Jairo Concha apenas a los 30 minutos. Sin embargo, en el segundo tiempo el dueño de casa reaccionó y remontó para imponerse por 3-1.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci?

Para la televisión peruana, el juego Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci será transmitido por Gol Perú, canal que cuenta con los derechos para la mayoría de partidos en la Liga 1 2022.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci por internet?

Para que no te pierdas el Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineación probable de Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci

Alianza Lima: Franco Saravia; Gino Perizzi, Christian Ramos, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jairo Concha, Arley Rodríguez, Pablo Lavandeira; Aldair Rodríguez y Hernán Barcos.

Últimos partidos de Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci

Alianza Lima 3-1 Carlos A. Mannucci | 20.02.22

Carlos A. Mannucci 0-1 Alianza Lima | 16.10.21

Carlos A. Mannucci 1-0 Alianza Lima | 25.11.20

Carlos A. Mannucci 1-1 Alianza Lima | 09.02.20

Alianza Lima 3-1 Carlos A. Mannucci | 18.10.19.

¿Dónde juegan Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci?

El estadio Mansiche, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Trujillo, con capacidad para albergar a más de 20.000 espectadores, será el escenario de este compromiso.