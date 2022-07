¡Jamás los olvidará! Edgar Benítez dejó tierno mensaje en sus redes tras salir de Alianza Lima

Edgar Benítez no es más jugador de Alianza Lima. El futbolista paraguayo no renovó su contrato con el equipo victoriano, por lo que desde hoy, 1 de julio, se encuentra libre en el mercado. Actualmente, su futuro es desconocido; sin embargo, hace unos minutos dejó un lindo mensaje a la institución y afición blanquiazul, en el que se mostró agradecido por los momentos vividos.

“ Me voy con la cara en alto, di lo mejor por Alianza y fui campeón. Gracias por todos, a donde quiera que vaya siempre recordaré estos colores y a ustedes los llevaré siempre en el corazón. Compañeros y afición, éxitos en todo. Gracias ”, dijo el ‘Pájaro’ en sus redes sociales.

Publicación de Edgar Benítez. Foto: Twitter

Edgar Benítez en Alianza Lima

El polifuncional jugador paraguayo logró disputar 38 partidos, marcó tres goles y la misma cantidad de asistencias. Al comienzo, no convenció a la hinchada blanquiazul debido a que consideraba que su nivel no era el adecuado para el equipo, pero con el pasar de los encuentros le fue tomando cariño, a tal punto de lamentar que no haya podido despedirse de la mejor manera.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima enfrentará a ADT el próximo domingo 3 de julio por la última jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2022 a partir de las 3.00 p. m. (hora de Perú).

¿Dónde se transmitirá el partido?

La señal encargada de llevar la transmisión del encuentro será Willax TV. En caso no cuentes con el servicio, podrás seguir el minuto a minuto vía La República Deportes.