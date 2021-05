Alianza Lima vs. Binacional EN VIVO se miden este viernes 7 de mayo por la séptima jornada del Grupo B de la Liga 1 Betsson. Tras perder el invicto ante los celestes, blanquiazules esperan regresar a la senda de la victoria cuando se enfrenten al Poderoso de Juliaca desde las 3.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alberto Gallardo. El cotejo contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de Gol Perú, canal exclusivo de la señal de Movistar.

Pero no te preocupes, pues La República Deportes realizará una cobertura especial para el duelo entre Alianza Lima vs. Binacional . En esta nota no solo encontrarás la previa de este choque, sino también el minuto a minuto, goles, incidencias, declaraciones y el mejor resumen de la jornada doméstica.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Binacional?

Alianza Lima vs. Binacional se enfrentarán este viernes 7 de mayo en el Estadio Alberto Gallardo por la Liga 1 Betsson.

¿A qué hora empieza Alianza Lima vs. Binacional?

La hora pactada para que ruede el balón en el Alberto Gallardo será a las 3.30 p. m. (hora peruana).

México: 3.30 p. m.

Perú: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

¿Qué canales transmiten el Alianza Lima vs. Binacional?

El cotejo entre Alianza Lima vs. Binacional será transmitido únicamente por Gol Perú, canal exclusivo de la señal de Movistar. Además, podrás seguirlo de manera online vía Movistar Play.

¿Qué canal es Gol Perú?

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

Alianza Lima vs. Binacional: historial de partidos

Alianza Lima 3-0 Binacional | 09.08.20

Alianza Lima 2-0 Binacional | 15.12.19

Binacional 4-1 Alianza Lima | 08.12.19

Binacional 0-0 Alianza Lima | 10.11.19

Binacional 4-1 Alianza Lima | 05.07.19.

Alianza Lima vs. Binacional: posibles alineaciones

Alianza Lima: Campos; Aguilar, Portales, Rojas, Lagos; Míguez, Ballón; Oliva, Manzaneda; Barcos y Farfán.

Binacional: Raúl Fernández; Fernández, Mancilla, Fajardo; Perez, Romero, Flores, De la Cruz; Arango, Balanta y de Jesús.

