[EN VIVO] Partidos de hoy, martes 10 de enero del 2023: canales de TV y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, martes 10 de enero de 2023, del fútbol de Sudamérica (amistosos internacionales) y Europa (Carabao Cup y Copa de Italia) por las señales de canales como ESPN, DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO), para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

En uno de los encuentros más interesantes de la jornada, César Vallejo enfrentará a Atlético Tucumán por la Copa Sebastián Abreu. El representante peruano ya se encuentra en Uruguay para el cotejo que se jugará en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.

En el ámbito internacional, Manchester United enfrentará Charlton Athletic por los cuartos de final de la Copa de la Liga Inglesa (Carabao Cup). El cuadro rojo intentará vencer a la escuadra de la tercera división inglesa con el objetivo de entrar a semifinales y acercarse a la meta de ganar un torneo después de casi seis años sin lograrlo.

Amistosos internacionales

Partidos de hoy por Carabao Cup

Manchester United vs. Charlton Athletic

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN 2 y Star Plus

Newcastle United vs. Leicester City

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Star Plus

Partidos de hoy en Copa de Italia