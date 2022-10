Liga 1 2022 EN VIVO: programación, tabla de posiciones y partidos de hoy por el Torneo Clausura

El Torneo Clausura de la Liga 1 2022 celebrará este fin de semana una nueva fecha. Este viernes se abre el telón de la jornada 16 con el cruce César Vallejo vs. Carlos Stein, duelo que podría poner a los poetas a solo un punto del primer lugar de la tabla de posiciones, así como confirmar a los carlistas como coleros absolutos del acumulado.

La acción continúa el sábado, cuando el líder Sporting Cristal visitará al Sport Boys con la obligación de ganar para no dejar escapar la punta. No obstante, el choque más atractivo se jugará el domingo, entre Universitario vs. Melgar. Ahí los cremas pueden despedirse definitivamente de la lucha por el título.

Más temprano ese mismo día, Atlético Grau será local frente a Carlos A. Mannucci, mientras que Alianza Lima cerrará la fecha en el Cusco contra Cienciano. Si los íntimos ganan su partido y Cristal pierde frente a Boys, los de ‘Chicho’ Salas serán los nuevos punteros.

Solo dos partidos no serán televisados: ADT vs. San Martín y Grau vs. Mannucci. El resto de cotejos irá por la señal del canal GolPerú.

Programación Liga 1 - Fecha 16 Torneo Clausura

Tabla de posiciones Torneo Clausura

Tabla acumulada Liga 1 2022