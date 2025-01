En los últimos días, el nombre de Diego Enríquez, arquero de Sporting Cristal, comenzó a resonar con fuerza en los medios internacionales. Su excepcional rendimiento bajo los tres palos despertó el interés de clubes en Inglaterra, según confirmó el periodista argentino Christian Martin. A sus 22 años, Enríquez no solo se consolidó como titular en el equipo celeste, sino que también ha sido pieza clave en los torneos locales e internacionales y dejó en claro que su talento está listo para desafíos mayores.

Pero la proyección del joven portero no solo habría resonado en Europa, pues Martin también informó que varios clubes históricos de Sudamérica estarían detrás de su fichaje. No obstante, el entorno de Diego Enríquez se mostró sorprendido con este posible interés y sostiene que no saben del tema.

A través de sus redes sociales, el periodista de DSports, Cristian Martin, reveló que el futuro de Diego Enríquez estaría fuera de Sporting Cristal para la próxima temporada, pues desde Inglaterra existe el interés de contar con sus servicios. Asimismo, sostuvo que el portero, que surgió desde las canteras rimenses, está bajo la lupa de clubes históricos del continente.

“Diego Enríquez, uno de los mejores arqueros peruanos, podría dejar Sporting Cristal para venir a Inglaterra. También lo buscan varios clubes históricos de Sudamérica”, señaló el comunicador argentino, quien radica en el Reino Unido y realiza la cobertura de las ligas inglesas para el popular medio deportivo.

De momento, se desconoce el o los clubes que estarían interesados en contratar al guardameta; sin embargo, el posible salto de Diego Enríquez al fútbol inglés representaría una gran oportunidad para el jugador. De igual forma, sería una buena noticia para Sporting Cristal, que podría beneficiarse económicamente en caso de concretarse la transferencia.

El portero, quien debutó profesionalmente en 2020, demostró cualidades sobresalientes que lo diferencian de sus pares: agilidad, reflejos impecables y capacidad para liderar desde el arco. Estos atributos no pasaron desapercibidos para los equipos europeos, que constantemente buscan jóvenes talentos con potencial para destacar en ligas de alta competencia como la Premier League o la Championship.

Entorno de Diego Enríquez se pronuncia sobre el posible interés por el jugador

Frente a estos rumores, el círculo empresarial de Diego Enríquez optaron por mantener un perfil reservado, pues desconocen el interés de algún equipo de Inglaterra por el jugador. Sin embargo, no desmienten la versión del periodista, pues consideran que él podría tener información de primera mano que, de momento, aún no llega a sus oficinas.

“He visto con sorpresa. No sabemos del tema, aunque como siempre hay mucha gente que consulta por los diferentes jugadores, pero no hay nada concreto. Seguramente él sabrá algo que, de momento, no sabemos o tendrá alguna cercanía que sabrá algo más. Sería una maravilla que algo pase”, aseveró el representante Jorge Arriola a Infobae.

En lo que sí estuvo de acuerdo con Christian Martin es en el interés de clubes sudamericanos por Enríquez. Arriola apuntó que hay equipos que preguntaron por el arquero de Deportivo Binacional, pero que aún no llega una oferta concreta por él.

“Con respecto a los clubes de Sudamérica, sí es cierto que hay muchos equipos que preguntan por Diego. Él es un chico que a sus 22 años tiene casi 100 partidos en Primera División, y es lógico que pregunten y curioseen. Pero no hay nada concreto por el momento”, agregó.

¿Quién es Diego Enríquez?

Diego Enríquez es uno de los nombres más prometedores del fútbol peruano actual. Nacido en Abancay el 24 de enero de 2002, comenzó su carrera en las divisiones menores de Sporting Cristal, donde rápidamente destacó por su talento y disciplina. A mediados de 2020, el club bajopontino lo cedió a Cienciano, donde no tuvo minutos a lo largo de seis meses y retornó al Rímac.

A inicios de 2021, Cusco FC solicitó su préstamo, pero no fue hasta mayo en que hizo su debut oficial en primera división. Con los ‘dorados’, Enríquez disputó un total de 11 partidos y concedió 19 goles. En 2022, Sporting Cristal lo ascendió al primer equipo; sin embargo, con la finalidad de que tenga más minutos, lo cedió a Deportivo Binacional, donde jugó hasta finales de 2023 y empezó a dar luces de su calidad bajo los tres palos.

En 2024, Enríquez retornó a su club de procedencia, donde si bien no inició la temporada como titular, no le tomó mucho tiempo para convertirse en parte de la oncena inicial. Su liderazgo en el arco y su capacidad para mantener la calma en momentos de alta presión lo convirtieron en un referente dentro y fuera del campo, algo que habría llamado la atención de clubes extranjeros.