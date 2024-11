En medio del complejo panorama que enfrenta la selección chilena en las Eliminatorias para el Mundial 2026, Patricio Yáñez levantó su voz. Con un análisis que no dejó espacio para dudas, el exjugador manifestó su descontento hacia la gestión de Ricardo Gareca al mando de La Roja. Sus declaraciones apuntaron a errores puntuales que, según él, demuestran una falta de visión estratégica en momentos cruciales.

La polémica surge tras el reciente empate ante Perú, donde la selección mostró un desempeño irregular. Yáñez no solo criticó los movimientos tácticos del técnico argentino, sino que los calificó de “vergüenza”. Según él, estas decisiones comprometen la competitividad de Chile en una de las eliminatorias más exigentes del fútbol sudamericano.

¿Qué dijo Patricio Yáñez sobre las decisiones de Ricardo Gareca al frente de la selección chilena?

Patricio Yáñez expresó que la gestión de Ricardo Gareca en la selección chilena carece de coherencia y solidez. Entre sus críticas más contundentes, señaló los cambios realizados en el minuto 95 del partido contra Perú, una acción que calificó como una “completa vergüenza”. Para el exdelantero de Colo-Colo, este tipo de decisiones evidencian una desconexión con la realidad del equipo y un desconocimiento de las dinámicas necesarias para competir al más alto nivel.

“Me parece que la selección ha involucionado. Es menos la selección. Esta no es una buena selección en términos individuales, ni la entrega ha sido buena y los resultados están ahí. Se me termina cayendo Gareca”, inició Yáñez en Radio Agricultura, donde añadió que no es solo culpa del Tigre. “Esto no es solo un tema del entrenador. Yo lo haría extensivo al grupo de jugadores que no ha podido responder”, declaro.

“Es una vergüenza. Yo te digo de verdad que es una completa vergüenza que un técnico te haga cambios en el minuto 92, 95… Salvo que sea por una lesión, para cortar el movimiento del balón, se entiende, pero ¿Qué sentido tenía? Tú cuando ves este tipo de cuestiones, el jugador te puede mandar a la cresta”, arremetió el Pato.

Patricio Yáñez critica a Ricardo Gareca por polémica decisión para partido contra Venezuela

El descontento de Yáñez no se limita al encuentro contra Perú. También hizo referencia a la preparación del equipo para el crucial enfrentamiento ante Venezuela, donde, según él, Ricardo Gareca tomó decisiones insostenibles. Entre los puntos más cuestionados por el exseleccionado nacional está la convocatoria de jugadores que previamente habían sido descartados, como Mauricio Isla. Para Yáñez, estas acciones son un claro ejemplo de la falta de planificación y consistencia del estratega.

“Es insostenible que se quede, no es que genere una contradicción. El debate hace rato que murió, ese día que Bolivia nos da un baño de estrategia, de táctica con un equipo muy armado para la altitud, ya no hay nada que hacer”, apuntó Yáñez, que defendió la camiseta de la Roja desde 1979 hasta 1994.

Desde su llegada a la selección chilena, Ricardo Gareca no ha podido conseguir victorias en partidos oficiales. Foto: AFP

“Cuando escuchas un técnico que se bajó de la micro hace rato porque dice que no va a los estadios porque lo va a pasar mal… el tema es el trabajo. Trajiste a Isla, lo sacaste por malo para tu sistema, ‘no me sirve’, ¿y resulta que ahora lo llamas para ser titular el martes lo más probable?”, agregó. “Este proceso no ha tenido ninguna evolución, al contrario, ha involucionado. Estamos fuera del mundial, no tenemos nada que hacer futbolísticamente”, culminó.