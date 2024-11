Universitario culminó un año de ensueño tras coronarse como bicampeón de la Liga 1 Te Apuesto 2024. En su centenario, la 'U' alzó el título y desató la euforia de todos sus hinchas. Ahora, tras la celebración del campeonato, los cremas comenzarán a planificar lo que será el 2025, por lo que llegarán nuevos rostros y algunos se irán.

Justamente, uno de los que podría decir adiós a Universitario es Diego Romero. El joven portero no tuvo mucho espacio este 2024 por la titularidad indiscutible de Sebastián Britos. Por ello, buscaría una opción en el extranjero para sumar minutos y continuar creciendo profesionalmente.

¿Qué dijo Diego Romero sobre su futuro en Universitario?

Durante la celebración del título crema en el Monumental, Diego Romero se tomó un tiempo para conversar con la prensa. En principio, el guardameta se mostró feliz por esta nueva estrella con la institución que tanto ama.

"Felicidad por lo que se pudo conseguir, fue un reto muy grande. Sabíamos que teníamos que campeonar en el centenario, que era primordial y gracias a Dios se pudo dar", dijo.

Asimismo, cuando tuvo que hablar sobre su futuro, dejó en duda su continuidad en Universitario. Incluso, señaló que, en algunas oportunidades, es conveniente dejar una etapa para empezar una nueva aventura.

"Uno como jugador, lo repito, siempre busca lo mejor para uno, así sea hincha de un club. A veces dicen que es mejor dejar la casa para buscar algo mejor. Siento que puede pasar eso. Uno no sabe, tendría que arreglar bien las cosas", sentenció.

Diego Romero y su iracunda reacción tras no irse al extranjero

A mediados de l temporada 2024, se habló de que Diego Romero tenía dos ofertas concretas del fútbol argentino. Sin embargo, ambas fueran descartadas por Universitario, ya que aún contaban con 'Chiquito' para el Clausura.

Según contó Jean Ferrari, administrador crema, esta decisión molestó al portero y tuvo una fuerte reacción. "Me senté con Romero y lo tomó mal, nosotros tenemos una proyección de venta futura importante porque va a ser el arquero de la selección por muchos años. Había que tener una conversación con él, y ahora celebrando el título se me acerca, me abraza y me dice gracias. ¿En su momento que te dijo no me hagas esto déjame ir? Se paró y tiró la puerta, con eso ya tienen una idea de cómo fue la conversación", concluyó.