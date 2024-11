Denuncian serias irregularidades en elecciones de la Federación Nacional de Tabla

Aguas movidas en la Federación Nacional de Tabla (FENTA). Las elecciones de esta entidad realizadas el pasado lunes se vieron empañadas porque varios clubes fueron impedidos de votar. Un ejemplo de ellos es que, a pesar de estar al día en sus pagos y tener resolución del RENADE (Registro Nacional del Deporte), el Club de Tabla San Bartolo no pudo ingresar a la Asamblea Ordinaria para ejercer su derecho a voto. Además de San Bartolo, fueron impedidos de votar Barranca Surf, Barranca Bodyboard, Chorrillos Surf Club, Asociación Club Deportes de Aventura Perú, Club Cangrejo, Club Cerro Azul, entre otros.

César Barthelmess, presidente del club San Bartolo y tablista reconocido a nivel nacional habría sido agredido con improperios y amenazas. Además, se denunció un mal manejo de la actual junta directiva FENTA y manipulación de las elecciones.

“Esta mafia corrupta de la FENTA no dejó votar a muchos clubes entre ellos el Club de Tabla San Bartolo y anulando la lista N 2 presentada por gente de primer nivel aduciendo que no estábamos en RENADE. Asimismo, afirmaron que no estábamos al día en los pagos lo cual es falso. Adjuntamos las pruebas de este fraude consumado”, indicó César Barthelmes, presidente del club de tabla san Bartolo y postulante por la lista 2. La lista ganadora fue la encabezada por Elfri Navarrete como presidente y su hermano Richard como vocal.

Barthelmess rechazó categóricamente la conducta de los directivos FENTA y del también candidato Navarrete, por el impedimento de ingresar a votar. “Esto es una suerte de nepotismo no siendo ético y menos moral llevar familiares en una lista donde se maneja dinero otorgado por el Estado. El Instituto Peruano del Deporte deberá tomar cartas en el asunto y no aprobar ni aceptar semejante violación electoral y mal ejemplo que daña la honra de muchos peruanos siendo testigos los deportistas de todas las edades”, añadió Barthelmess.

Jaime Luna, presidente de la Asociación Club Deportes de Aventura Perú, declaró lo siguiente: “Es increíble la forma como estos dirigentes de la FENTA han manejado las elecciones para la renovación de junta directiva para 4 años más al no haber dejado que la lista número 2 participe porque ellos sabían que iban a perder legalmente. Han contratado “personal de seguridad” y matones que nos han faltado el respeto a los votantes. A la mayoría de la lista 2 no la han dejado ingresar usando la fuerza y con argumentos falsos contrario a los estatutos la han eliminado con un abogado de apellido “la Jara” que deberá ser denunciado ante el Colegio de Abogados por prestarse a esta farsa electoral evidenciada en videos”.