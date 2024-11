Real Madrid no viene atravesando un buen momento. Tras la goleada que sufrieron a manos del FC Barcelona en el Santiago Bernabéu, los blancos sumaron una segunda derrota, esta vez ante el AC Milan por la cuarta jornada de la Fase de la Liga de la Champions League. Los dirigidos por Carlo Ancelotti cayeron por 3-1 y quedaron relegados en la casilla número 17 con tan solo seis puntos.

Tras el encuentro, el estratega italiano compareció ante la prensa y lejos de hacer una autocrítica, prácticamente le echó la culpa a su equipo porque no están dando una "nueva versión" y que no se encuentran "bien ordenados".

"Tenemos que estar preocupados. El equipo no está dando una nueva versión. En los dos últimos partidos, nos ha faltado solidez. No defendemos bien. El equipo no está compacto todavía. Hemos encajado muchos goles. El equipo no está bien ordenado y tenemos que trabajar en esto", declaró Ancelotti en zona mixta.

¿Cómo quedó el Real Madrid vs AC Milan?

El Real Madrid cosechó este martes una preocupante segunda derrota en esta Liga de Campeones al caer 3-1 en casa ante el AC Milan y sigue sin levantar cabeza desde el Clásico, cuando perdió frente al Barcelona por 4-0 también en el Santiago Bernabéu.

Con esta derrota, un mes después de haber caído ante el Lille por 1-0, el Real Madrid se queda vagando en la mitad de la clasificación (17º) con 6 puntos de 12 posibles, los mismos que ahora suma el equipo italiano (18º).

El germano-finlandés Malick Thiaw (11) abrió el partido con un remate de cabeza en un saque de esquina y el brasileño Vinicius Jr (22) puso la igualada desde el punto de penal, pero Álvaro Morata (38) adelantó de nuevo a los 'rossoneri' antes del término de una primera mitad entretenida y con muchas ocasiones.

En la segunda parte, cuando el equipo merengue debía despertar, se mostró decaído y apático en su juego sin apenas crear opciones de goles. Y el conjunto lombardo no desaprovechó la oportunidad para distanciarse mediante un tanto del neerlandés Tijjani Reijnders (72).

Con información de AFP.