El momento de Ricardo Gareca con la Roja es crítico, ya que acumula 4 derrotas consecutivas y se encuentra en el sótano de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 con 5 puntos en 10 jornadas. Por ello, se esperaba que llamara a algún futbolista que pertenezca a la generación dorada de los mapochos que consiguió ser bicampeona de América. Sin embargo, el 'Tigre' decidió prescindir de jugadores como Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel.

Precisamente, el 'Pitbull' recibió otra mala noticia desde Argentina. De acuerdo con el diario Olé, Boca Juniors, equipo en el que también juega Luis Advíncula, buscaría rescindirle su vínculo contractual para liberar un cupo de extranjero. Si bien Medel tuvo un destacado paso en el Xeneize en el 2009, hoy no tiene muchos minutos, no es pieza de recambio y no sería del gusto de Fernando Gago.

Gary Medel llegó a Boca Juniors desde Vasco da Gama esta temporada. Foto: difusión

Gary Medel no continuaría en Boca Juniors

Gary Medel no la pasa bien en el equipo Azul y Oro. Llegó a mitad de año como fichaje estrella en Boca Juniors desde Vaco da Gama y empezó como titular en sus primeros seis encuentros, pero luego fue relegado al banco y ahora no cuenta con continuidad.

Con el equipo de Fernando Gago, disputó nueve compromisos, con tres victorias, cinco empates y una sola derrota. Su último partido lo disputó el 31 de agosto en el triunfo 2-1 ante Rosario Central en La Bombonera. Ante esa situación, Ricardo Gareca decidió no llamarlo para los partidos de Chile por Eliminatorias ante Perú y Venezuela. Además, 'Pintita' ya no tendría en sus planes pese a que el futbolista de 37 años tiene contrato hasta diciembre de 2025.

"A Boca no le sobran esos cupos, está claro. Hoy tiene tres uruguayos (Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Marcelo Saracchi), un peruano (Luis Advíncula, al que le podría salir la nacionalización argentina —como a Frank Fabra— a principios de 2025 y también liberaría cupo) y el chileno Medel, que en medio de su estadía en la Argentina se recibió de técnico en su país", afirmó Olé.

El futuro de Ricardo Gareca en la selección chilena

A puertas de la fecha doble de noviembre de Eliminatorias 2026, Ricardo Gareca se enfrenta a un momento decisivo en su carrera como entrenador de la selección chilena. La presión por obtener resultados positivos es alta y los rumores acerca de su salida suenan cada vez más fuerte. Hace algunas semanas, el canal DSports Chile informó que el 'Tigre' tendría como ultimátum lograr los seis puntos ante Perú y Venezuela para mantenerse en el cargo.