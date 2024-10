Olimpia el último clasificado a las semifinales de la Copa Paraguay 2024: superó 2-0 a Nacional en el Defensores del Chaco

Con una gran actuación de su arquero Santiago Rojas, quien tapó un penal que significaba el empate del partido, Nacional derrotó 2-0 a Olimpia por los cuartos de final de la Copa Paraguay 2024 y clasificó a las semifinales. Tiago Caballero abrió el marcador en el segundo tiempo y luego Fabián Franco marcó el segundo tanto. Minutos antes, el 'Kili' Rojas le había tapado un penal a Derlis González.

Olimpia vs Nacional EN VIVO 19:53 ¡Final del partido! Nacional se impone 2-0 a Olimpia y avanza a la semifinal del torneo. 19:47 ¡5 minutos de tiempo añadido! El partido se jugará hasta el minuto 95. 19:40 Gooooool de Fabián Franco para Nacional Minuto 82: El recién ingresado aparece para la Academia y aumenta el marcador tras definir fuerte de derecha. 19:34 ¡El arquero Santiago Rojas tapa el penal! Minuto 76: El portero se lució con una gran intervención tras el remate de Derlis González, quien había petado al lado derecho del portero. 19:32 ¡El árbitro cobra penal para Olimpia! Minuto 74: El réferi sanciona la penal máxima tras un agarrón dentro del área. 19:30 Posible penal para Olimpia Minuto 72: El árbitro va a revisar el potencial penal al VAR tras una falta contra Erik López. 19:28 Triple cambio para Olimpia Minuto 66: Lucas Prato, Hugo Fernández y Marcos Gómez salieron del campo y en sus lugares ingresaron Derlis González, Rodney Redes y Alex Franco, respectivamente. 19:19 ¡Se salva Nacional! Minuto 59: Pratto no pudo cabecear bien tras el centro por la banda derecha de Matías Vera. Finalmente, el portero Santiago Rojas se quedó con el balón. 19:14 Goooool de Tiago Caballero para Nacional Minuto 56: El delantero definió de gran forma ante la salida del arquero Olveira y abre el marcador. 19:06 Gastón Olveira salvó a Olimpia con una gran atajada Minuto 46: El arquero se lució con una gran tapada tras remate de jugador de Nacional. 19:04 Comienza el segundo tiempo Ya se juega la etapa complementaria de este cotejo. 18:47 Final del primer tiempo Por ahora, Olimpia y Nacional emnpatan sin goles por la Copa Paraguay. 18:41 Hugo Fernández remata fuerte pero el balón se va desviado Minuto 42: Extremo izquierdo disparó de zurda pero no pudo abrir el marcador 18:41 Encuentro igualado hasta el momento Ambos equipos no han podido sacarse ventaja hasta el momento. 18:17 ¡Inicia el partido! Ya rueda el balón en el Estadio Defensores del Chaco. 17:30 Alineación confirmada de Nacional Así saltará al campo de juego La Academia. Foto: Club Nacional Py 17:28 Alineación confirmada de Olimpia Este es el equipo titular del Decano para este cotejo. Foto: Club Olimpia

¿A qué hora juegan Olimpia vs Nacional?

En Paraguay, el horario del choque entre Olimpia vs Nacional está programado para las 8.00 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países:

México: 5.00 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (jueves 31)

¿Dónde ver Olimpia vs Nacional?

La señal encargada de televisar el duelo entre Olimpia vs Nacional será Tigo Sports Paraguay, canal que cuenta con los derechos de transmisión del fútbol paraguayo en el 2024.

Olimpia vs Nacional: ¿qué canal es Tigo Sports?

El canal de Tigo Sports lo puedes sintonizar en diferentes cableoperadoras.

Tigo Star: canal 507 (SD) y 1507 (HD)

Sur Multimedia: canal 15 (analógico), 107 (digital) y 709 (HD)

TV Cable Conexión: canal 24 (analógico)

Mi Cable: canal 25 (analógico), 103 (digital) y 711 (HD).

¿Cómo ver Olimpia vs Nacional ONLINE?

Si no quieres perderte el compromiso entre Olimpia vs Nacional por internet, ingresa a la página web de Tigo Sports o mediante el aplicativo Tigo Sports app (solo en Paraguay). En el caso de que no tengas acceso a ninguna de estas plataformas, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.

¿Dónde juegan Olimpia vs Nacional?

El escenario que acogerá el partido de los cuartos de final de la Copa Paraguay será el Estadio ueno Defensores del Chaco. Este recinto se ubica en la ciudad de Asunción y cuenta con capacidad para más de 42.000 espectadores.

Olimpia vs Nacional: historial reciente

Estos son los resultados de los últimos 5 partidos que disputaron el fútbol de Paraguay.

Nacional 2-0 Olimpia | 19 de setiembre del 2024 | Primera División de Paraguay

Nacional 0-1 Olimpia | 21 de abril del 2024 | Primera División de Paraguay

Olimpia 2-2 Nacional | 27 de enero del 2024 | Primera División de Paraguay

Nacional 1-0 Olimpia | 7 de octubre del 2023 | Primera División de Paraguay

Olimpia 1-2 Nacional | 23 de julio del 2023 | Primera División de Paraguay.

Olimpia vs Nacional: pronóstico

Estas son las cuotas de las principales casas de apuestas para el Olimpia vs Nacional. Los franjeados son claros favoritos.