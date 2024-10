Jugador de Los Chankas CONFIRMA su retiro del fútbol tras vital partido contra Universitario

El fútbol peruano se prepara para despedir a uno de sus jugadores más emblemáticos de los últimos años. Un futbolista, conocido por su larga trayectoria y su destacada participación en el campeonato local, decidió cerrar su carrera profesional al finalizar el próximo partido de Los Chankas frente a Universitario. Este encuentro será clave para el equipo de Andahuaylas, que buscará cerrar la temporada de manera digna en un torneo muy disputado.

El próximo duelo entre Los Chankas y Universitario no será uno más. Se tratará de un partido con un fuerte componente emocional, ya que marcará el adiós de uno de los futbolistas más respetados en el ámbito local. La decisión de retirarse no ha sido fácil para el jugador, quien manifestó en varias ocasiones su amor por el fútbol y su agradecimiento al país que lo acogió hace más de una década.

¿Cuál es el jugador de Los Chankas que se retira del fútbol?

El futbolista que se retirará del fútbol es Daniel Ferreyra, el experimentado arquero argentino que se convirtió en uno de los pilares de Los Chankas en la temporada 2024. Con 42 años y una carrera que abarcó más de dos décadas, el ‘Canguro’ ha sido un nombre constante en el fútbol peruano desde su llegada al país en 2009 para ser parte del plantel de José Gálvez.

Daniel Ferreyra anunció su retiro del fútbol a los 42 años. Foto: Liga 1

“Estoy contento con la carrera que hice, no me quejo de nada, me he cansado de atajar y estoy feliz. He estudiado casi todo lo relacionado al negocio del fútbol, tengo todas las licencias, he hecho los cursos de Conmebol, hace muchos años vengo preparándome para este momento”, indicó el portero que debutó en el deporte en 2002 en, nada más y nada menos, que River Plate.

“Sé que el futuro va a estar relacionado al fútbol y eso me da seguridad de que esta pasión no va a terminar el lunes. Hay cosas nuevas que me ilusionan, me va a costar, pero menos de lo que espero”, agregó Ferreyra, quien espera continuar trabajando en el ambiente futbolístico.

“Va a ser una locura el estadio, la ciudad. Es una ciudad chica y recibir a un equipo como la 'U' en una situación como esta del centenario seguro va a ser un descontrol la ciudad, ojalá todo sea en paz y un espectáculo de fútbol digno de un momento así. Es un partido sumamente duro que nos agarra a nosotros con el objetivo ya cumplido y eso nos da un poco de tranquilidad para jugar con menos presión”, precisó el arquero de Los Chankas a Radio Ovación.

Daniel Ferreyra llegó al Perú en 2009 para atajar por José Gálvez de Chimbote. Foto: Difusión

¿Qué dijo Daniel Ferreyra sobre el partido contra Universitario?

Daniel Ferreyra afirmó que el partido ante Universitario será muy significativo para él, ya que siempre consideró al cuadro crema como uno de los rivales más importantes de su carrera en Perú. Asimismo, precisó que tuvo varias oportunidades de vestirse de ‘crema’; sin embargo, debido a diferentes circunstancias, nunca se dio.

“Es un partido súper complicado con cosas en juego ante un rival de los mejores, lo ha demostrado en todo el torneo, con muy pocos goles en contra, muy bien estructurado, pero de locales somos muy fuertes. Hemos hecho grandes partidos, cuando le tocó venir a Cristal hicimos un partido bárbaro y quedó 3-3, ante Alianza perdimos en los últimos minutos. Hemos hecho grandes partidos y ojalá este no sea la excepción y podamos lograr un triunfo y darle la última alegría a la gente de Chankas”, declaró el argentino.

“Es un equipo que siempre tuve llamados, estuve siempre cerca, pero no se terminó dando. Eso no es importante, es importante terminar la carrera bien, en una situación importante, habiendo logrado el objetivo de que Chankas siga en primera división. Ojalá lo podamos ganar para terminar con broche de oro”, aseveró.

El último partido que disputó Ferreyra en Los Chankas fue en la derrota 3 a 1 contra Sport Huancayo. Foto: Los Chankas

¿Cuándo juega Los Chankas vs Universitario?

El encuentro entre Los Chankas y Universitario se llevará a cabo el domingo 3 de noviembre en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas, a partir de las 3.00 p. m. Este partido será el último de la temporada para ambos equipos, por lo que se espera un ambiente de alta tensión y una asistencia masiva de aficionados.

Para Los Chankas, este enfrentamiento representará una oportunidad para finalizar el campeonato de la mejor manera, tras su primera temporada en la máxima división del fútbol peruano. Mientras que Universitario buscará conseguir una victoria que lo lleve a coronarse como bicampeón de la Liga 1.