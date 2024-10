Resultado Dallas Cowboys vs San Francisco 49ers, week 8 NFL 2024: MARCADOR del PARTIDO de los Vaqueros

El juego de Dallas Cowboys vs San Francisco 49ers cerró el telón de la jornada dominical. Foto: ESPN

Mira el RESULTADO de Dallas Cowboys vs San Francisco 49ers de este domingo 27 de octubre por la semana 8 de la NFL 2024. Los Vaqueros perdieron por 24-30 y no logró salir de la racha perdedora. El equipo tuvo una buena reacción sobre los últimos minutos del partido, pero los subcampeones del Super Bowl aseguraron el triunfo a través de los touchdowns de Guerendo, Kittle y Purdy. La transmisión fue por la señal de ESPN y Disney Plus. Repasa el resumen desde el Levi's Stadium de Santa Clara.

Dallas Cowboys vs San Francisco 49ers EN VIVO: resultado por la NFL 2024 22:40 Cowboys vs 49ers EN VIVO: final del partido y derrota de los Vaqueros Finaliza el último cuarto. Los Cowboys logran achicar distancia con otro touchdown de Lam. Sin embargo, no es suficiente. Marcador final: DAL 24-30 SF. 22:13 Cowboys vs 49ers EN VIVO: Dallas descuenta con un touchdown Minuto 8.04 del tercer curato. En jugada de segund y 7, Prescott envía un pase de 7 yardas para Lamb, quien anota un touchdown. Luego, Aubrey intercambia el punto extra. Marcador: DAL 17-27 SF. 21:55 49ers vs Cowboys EN VIVO: ¡touchdown para los Niners y termina el 3Q! Purdy acarrea el balón por 2 yardas en una jugada de tercera y 2 para anotar el touchdown. Luego, Carlson convierte el punto extra. Marcador: SF 27-10 DAL. 21:30 San Francisco 49ers vs Cowboys HOY: ¡nuevo touchdown de SF! Minuto 7.16 del tercer cuarto. En una jugada de tercera y 2, Purdy el pasa el balón a Kittle, quien se mete en la zona de anotación. Luego, Carlson intercambia los puntos extra. Marcador: SF 20-10 DAL. 21:17 49ers vs Cowboys NFL: ¡los Niners recuperan la ventaja! Minuto 13 del tercer cuarto. En una jugada de primera y 4, Guerendo recibe el balón y avanza 4 yardas para anotar un touchdown. Luego, el punto extra es intercambiado. Marcador: SF 13-10 DAL. 21:11 Cowboys vs 49ers EN VIVO ONLINE: comienza el tercer cuarto Arranca la segunda mitad del partido. 21:00 Cowboys vs 49ers: termina el segundo cuarto Los 49ers no están aprovechando sus series ofensivas y reciben varios castigos. Mientras tanto, los Cowboys resisten. Marcador: DAL 10-6 SF. 20:48 San Francisco 49ers vs Cowboys HOY: hay gol de campo para los Niners Sobre el minuto 1.35 del segundo cuarto, Carlson ejecuta un disparo hacia los palos desde una distancia de 44 yardas e intercambia una jugada de cuarta y 5 por un gol de campo. Marcador: SF 6-10 DAL. 20:33 Dallas Cowboys vs 49ers EN VIVO: ¡nuevo gol de campo para los Vaqueros! Minuto 2.59 del segundo cuarto. En una jugada de cuarta y 8, Aubrey ejecuta un disparo hacia los palos desde una distancia de 29 yardas. Así, Dallas amplía la ventaja. Marcador: DAL 10-3 SF. 20:16 Cowboys vs 49ers EN VIVO: ¡touchdown de los Vaqueros! Minuto 11.02 del segundo cuarto. En una jugada de primera y 1, Elliott acarrea el balón y logra apoyar el touchdown. Luego, Aubrey logra ampliar la ventaja. Marcador: DAL 7-3 SF. 20:05 Dallas Cowboys vs 49ers: finaliza el primer cuarto Los Cowboys no logran sacar provecho de sus series ofensivas. Hay ventaja parcial de los 49ers. Marcador: DAL 0-3 SF. 19:46 49ers vs Cowboys EN VIVO: gol de campo de San Francisco Minuto 7.19 del primer cuarto. En una jugada de cuarta y 6, Carlson ejecuta un disparo hacia los palos de 50 yardas y pone en ventaja a SF. Marcador: SF 3-0 DAL. 19:25 Cowboys vs 49ers EN VIVO: ¡comienza el partido! Arranca el primer cuarto del juego. 18:39 Cowboys vs 49ers EN VIVO: ¿qué canal es ESPN en México? - Sky: canal 548 y 1550
- Dish: canal 338
- Izzi: canal 508
- Megacable: canal 302
- Star TV: canal 501
- Totalplay: canal 558.

- Totalplay: canal 558. 18:37 Inactivos de San Francisco 49ers para el juego contra Cowboys Estos son los jugadores de San Francisco 49ers que no verán acción contra Dallas: - QB Joshua Dobbs

18:32 Cowboys vs 49ers EN VIVO: ¡capitanes de Dallas Cowboys para el juego de HOY! Estos son los jugadores de Dallas Cowboys que serán capitanes esta noche ante San Francisco 49ers. 17:26 Dallas Cowboys vs 49ers EN VIVO: los Vaqueros ya llegaron al estadio Dallas ya está en el estadio de los 49ers. 16:33 Resultados de Cowboys en la NFL 2024 - Cowboys 9-47 Lions - Steelers 17-20 Cowboys - Giants 15-20 Cowboys - Cowboys 25-28 Ravens - Cowboys 19-44 Saints - Browns 17-33 Cowboys. 15:29 Cowboys vs 49ers: horario del partido en USA - Miami, Nueva York, Boston, Philadelphia: 8.20 p. m. - Chicago, Texas: 7.20 p. m. - Denver: 6.20 p. m. - San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, Seattle: 5.20 p. m. 14:39 Pronóstico Cowboys vs 49ers - Caliente.mx: Cowboys (+190), 49ers (-223) - Codere: Cowboys (+180), 49ers (-223) - 1XBET: Cowboys (+185), 49ers (-225) - Betsson: Cowboys (2,75), 49ers (1,44) - Bet365: Cowboys (2,85), 49ers (1,44). 14:39 Horario del partido de Cowboys vs 49ers En México, el partido comenzará a las 6.20 p. m. del centro. Asimismo, en la zona del Pacífico, este arrancará a las 5.20 p. m. 14:38 ¿Cómo ver Cowboys vs 49ers EN VIVO ONLINE? Las plataformas de NFL Game Pass y Disney Plus transmitirán el partido vía streaming en México, Latinoamérica y el resto del mundo. 13:03 Cowboys vs 49ers: Micah Parsons, baja sensible en los Vaqueros Por tercer juego consecutivo, el corredor Micah Parsons sigue siendo baja en los Dallas Cowboys por un esguince en el tobillo izquierdo. Se estima que pueda ver acción de nuevo el próximo fin de semana ante Falcons. 13:00 ¿Dónde juegan Cowboys vs 49ers HOY? El compromiso entre Dallas Cowboys vs San Francisco 49ers se disputará en el Levi's Stadium, recinto ubicado en Santa Clara, California, con capacidad para 68.500 espectadores. 12:57 ¿Cómo van los San Francisco 49ers en la tabla de posiciones de la NFC Oeste? Los San Francisco 49ers están igualados con Rams y Cardinals en la cola de la NFC Oeste, con 3 victorias y 4 derrotas. 11:52 ¿Cómo van los Dallas Cowboys en la tabla de posiciones de la NFC Este? Los Dallas Cowboys se colocan actualmente en la tercera posición de la NFC Este, con 3 victorias y 3 derrotas.

El equipo de la estrella solitaria regresa a la acción luego de una semana de descanso, pero con la necesidad de resarcir la brutal derrota que sufrieron en su último juego contra Detroit Lions, donde cayeron 47-9. Por su parte, los Niners, con marca de 3-4, vienen de perder ante Kansas City Chiefs 28-18, lo que los coloca en una situación similar a su rival en la urgencia de obtener una victoria para retomar confianza y fortalecer sus posibilidades en la temporada regular. Mira Dallas Cowboys vs San Francisco 49ers.

Dallas Cowboys vs San Francisco 49ers: horario por la semana 8 NFL 2024

El enfrentamiento entre Cowboys y 49ers se jugará a las 6.20 p. m. (hora de la CDMX) de este domingo 27 de octubre en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Revisa los horarios en otros países y regiones:

México (centro), Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras: 6.20 p. m.

EE. UU. (Dallas), Panamá, Colombia, Perú, Ecuador: 7.20 p. m.

EE. UU. (Nueva York, Miami), Venezuela, Rep. Dominicana, Puerto Rico, Bolivia: 8.20 p. m.

México (Pacífico), EE. UU. (San Francisco, Los Ángeles): 5.20 p. m.

Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9.20 p. m.

España (peninsular), Italia, Francia: 1.20 a. m. (lunes 28).

¿Dónde ver Cowboys vs 49ers EN VIVO ONLINE por NFL?

Para los seguidores de la NFL en México, el Dallas Cowboys vs San Francisco 49ers podrá ser visto EN VIVO a través de la señal de ESPN y del streaming de Disney Plus. También podrás seguir todas las incidencias ONLINE GRATIS en La República Deportes.

Los San Francisco 49ers no pudieron contra los Chiefs en la semana 7. Foto: AFP

Pronóstico de Dallas Cowboys vs San Francisco 49ers

Caliente.mx: Cowboys (+190), 49ers (-223)

Codere: Cowboys (+180), 49ers (-223)

1XBET: Cowboys (+185), 49ers (-225)

Betsson: Cowboys (2,75), 49ers (1,44)

Bet365: Cowboys (2,85), 49ers (1,44)

Así van los Dallas Cowboys en la NFC Este

Juego de Cowboys HOY: capitanes contra 49ers

Juego de Cowboys EN VIVO HOY: Dallas ya llegó al estadio

Partido de Dallas Cowboys vs 49ers: los Vaqueros ya están en San Francisco