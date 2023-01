La selección peruana cayó 2-1 ante Colombia por la segunda fecha del Sudamericano Sub-20 2023 que se disputa en territorio cafetero. En este duelo, Sebastien Pineau no arrancó como titular, pero ingresó en el segundo tiempo en lugar de Bruno Portugal. Posteriormente, el atacante de Alianza Lima se convirtió en tendencia en las redes sociales. ¿La razón? Sucede que una gran cantidad de hinchas nacionales criticaron el nivel que mostró el artillero que también tiene la nacionalidad chilena.

“Muy flojo Pineau, no aprovecha su estatura”, “Pineau no gana una”, “Pineau demostró que no sabe chocar y no puede ganar una pelota solo arriba”, “¿De verdad luchamos contra Chile por traerlo?”, son algunos comentarios que se pueden leer en Twitter.

Sin embargo, otro sector de fanáticos defendieron al ‘9′ de la Bicolor. “A Pineau ni siquiera le dieron una buena pelota”, “Con el coraje y ganas de Pineau no alcanza arriba”, “Yo vi a Pineau con ganas, pero que puede hacer si no le pasan el balón”, “Qué puede hacer Pineau en este equipo que no sabe cómo crear una sola jugada de gol ”, escribieron los usuarios.

PUEDES VER: Selección peruana tendría 2 partidos amistosos contra países de Europa y Asia

¿Cuándo es el próximo partido de Perú en el Sudamericano Sub-20?

La selección peruana sub-20 se medirá ante Paraguay en la tercera jornada del Sudamericano de Colombia 2023. Este duelo se disputará el lunes 23 de enero desde las 5.00 p. m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de DirecTV Sports y Latina Televisión.