El millonario acuerdo por el que Rossi se bajó del avión de Boca y decidió jugar con Cristiano

Los giros de la vida. La relación entre Agustín Rossi y Boca Juniors se vino deteriorando en los últimos meses. Luego de que el portero decidiera no renovar con el club, y la posterior firma de un precontrato con el Flamengo de Brasil, perdió protagonismo en el equipo y no fue titular en la final ante Racing por la Supercopa Argentina. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el arquero no regresará con sus compañeros a Buenos Aires y eligió continuar su carrera en el equipo de Cristiano Ronaldo.

Según reportó el portal Infobae, el guardavallas de 27 años se bajó del avión en la ciudad de Madrid debido a que llegó a un millonario acuerdo con el Al-Nassr de Arabia Saudita.

Agustín Rossi es uno de los mejors jugadores del fútbol argentino. Foto: AFP

El periodista César Luis Merlo explicó la situación y remarcó que el conjunto saudí consiguió un “préstamo hasta el 30 de junio con un cargo de 1,3 millones de dólares”. El comunicador precisó que el futbolista espera cerrar la negociación en la capital española y en los próximos días se sumaría al elenco de ‘CR7′.

PUEDES VER: Selección peruana tendría 2 partidos amistosos contra países de Europa y Asia

Cabe resaltar que pasado el periodo establecido, Rossi volverá a Sudamericana para formar parte del Flamengo de Brasil (vigente campeón de la Copa Libertadores).

¿Cuál es el valor de Agustín Rossi?