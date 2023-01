La selección peruana enfrentará a Brasil este jueves 19 de enero desde las 5.00 p. m. por la primera jornada del Sudamericano Sub-20 de Colombia 2023. El conjunto nacional buscará hacer historia y clasificar por primera vez a un mundial de esta categoría. Sin embargo, varios futbolistas con doble nacionalidad no fueron considerados en la Blanquirroja para disputar este torneo juvenil por diferentes motivos. En esta nota te mostramos quiénes son y algunos detalles de sus trayectorias.

Alexander Robertson

La principal figura que no forma parte de la selección peruana sub-20 para el Sudamericano es Alexander Robertson, quien pertenece al Manchester City de Inglaterra.

Alexander Robertson llegó al Manchester City en el 2017. Foto: composición/Manchester City

El volante de 19 años tiene la nacionalidad inglesa y australiana, pero es de origen peruano. En un inicio, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) reveló que el centrocampista tenía la intención de vestir la Bicolor y tramitar sus papeles para ser convocado. Sin embargo, con el pasar del tiempo, el joven perdió contacto con la FPF, por lo que no pudo ser considerado para este certamen.

Ryan Chávez-Muñoz

Ryan Chávez-Muñoz es un futbolista peruano-inglés de 18 años que forma parte del Southampton de Inglaterra. Él se desempeña como volante ofensivo y viene alternando con regularidad en la categoría juvenil de esta escuadra.

Ryan Chávez-Muñoz juega en el Southampton FC. Foto: Southampton FC

Al igual que Robertson, la FPF indicó que el ‘10′ habría decidido jugar por la selección peruana sub-20. No obstante, no se supo nada más de su situación y no pudo ser convocado ni siquiera para los amistosos previos al Sudamericano de Colombia.

David Mejía

El caso de David Mejía es distinto a los anteriores. El volante peruano-estadounidense de 19 años que pertenece al Atlanta United sí formó parte de varios microciclos de la selección peruana sub-20 y disputó algunos amistosos.

En total, jugó cinco encuentros de preparación con la camiseta de la Bicolor. Finalmente, el técnico Jaime Serna decidió no incluirlo en la lista final de convocados para el Sudamericano de Colombia 2023.

Quembol Guadalupe

Quembol Guadalupe es un defensor de 18 años de nacionalidad peruana y estadounidense. A pesar de que era considerado por los equipos juveniles de Estados Unidos, el sobrino de Luis ‘Cuto’ Guadalupe optó por jugar por la selección peruana.

Quembol Guadalupe estuvo en las menores del Orlando City de la MLS. Foto: Instagram