Real Madrid vs. FC Barcelona: ¿cuáles fueron los últimos partidos y sus resultados?

Si hay un partido que paraliza al mundo es el Real Madrid vs. FC Barcelona. No importa si es un encuentro amistoso, por la Liga Santander, la Copa, la Champions League o la Supercopa de España, el duelo entre estas dos potencias españolas y Europa captan a los fanáticos de todo el planeta. En esta oportunidad, ambas escuadras pelean un título a final única, algo que no sucedía desde el 2014, cuando el club madrileño se impuso 2-1 en cotejo definitorio de la Copa del Rey. Por esta competición, la última serie decisiva fue en el 2017, cuando el Madrid se quedó con el trofeo tras un 5-1 en el resultado global .

En el balance general se han jugado 250 superclásicos, con 101 victorias para el Real Madrid, 52 empates y 97 triunfos para el FC Barcelona.

En finales, tomando en cuenta la Copa del Rey, Supercopa de España y la extinta Copa de la Liga, e l cuadro de la capital española se impuso en 10 , mientras que la escuadra catalana ganó cinco.

Historial de los 10 últimos clásicos de España