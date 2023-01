Alex Valera da la vuelta y regresa a Universitario

“El club está siempre por encima de todo”, frase bandera hoy en Universitario. Prueba de ello es la oficialización del regreso de Alex Valera al club, pese a que el delantero no dejó Ate en los mejores términos. Como se recuerda, el jugador aseguró que nadie del club se despidió de él cuando decidió tener su primera experiencia en el extranjero.

Valera fichó por el Al-Fateh de Arabia Saudita, pero no le fue como esperaba y volvió a la ‘U’ asegurando que hubo un mal manejo en su salida del cuadro crema la temporada pasada, por lo que pidió disculpas. “Estoy muy agradecido con Manuel Barreto por la gestión para poder volver al club. El año pasado lamentablemente no salieron las cosas como se esperaba, quizás fue un mal manejo y pido disculpas al club y a la hinchada. Acá vengo a trabajar, a jugar, a ganarme el puesto y dar lo mejor para el club”, señaló Valera en conferencia de prensa.

Luego, el atacante nacional agregó: “Para mí siempre va a estar primero el club, segundo el club y tercero el club. Yo acá simplemente vengo a jugar, a trabajar... y no quiero fotos ni videos ni figuretear, lo único que quiero es trabajar y dar lo mejor para el club”.

Quien también tomó la palabra en conferencia fue el director deportivo crema, Manuel Barreto, quien respaldó a Valera, quien firmó por dos temporadas con el club.

“Nosotros estamos de paso en el club. Sabemos lo que puede brindarle Alex al club y es una nueva oportunidad que la vida le brinda a él de hacer lo que más le gusta que es jugar al fútbol. Lo importante es que estamos unidos y juntos en un mismo objetivo”, apuntó.

También confirmó que el delantero viajará con el plantel a Chile.

Alex Valera firmó contrato con Universitario por las próximas dos temporadas. Foto: GLR - Urpi/Deysi Portuguéz

Sepúlveda no va

Bruno Sepúlveda, delantero argentino que hace poco fue parte de Estudiantes de Río Cuarto, fue descartado para llegar a Universitario, así lo confirmó Barreto. “Bruno Sepúlveda, al menos en este mercado, no va a ser jugador de Universitario. Con el cierre de la operación de Alex (Valera), el cupo de extranjero no iría destinado a un delantero”, manifestó el directivo. Ese cupo podrá ser usado en otra posición, pero no en Roberto Siucho, quien entrena con el plantel a la espera de recobrar la nacionalidad peruana.

“Va a depender mucho de las conversaciones con el comando técnico, de lo que ve cada día en los entrenamientos y también en esta gira. Va a depender mucho de ello”, acotó Barreto tras dejar en claro los objetivos.

“La obligación de la ‘U’ siempre es ganar cada partido que juegue, así que en función de eso se forman los planteles. Eso todos lo tenemos claro”, finalizó.

Sabías que...

Elegido. Universitario presentó a Marco Durán como nuevo jefe de Área de Rendimiento de Menores del cuadro crema.

Cambio. Barreto confirmó que se modificará la programación del partido de la ‘U’ ante Cienciano correspondiente a la 1ª fecha de la Liga 1.