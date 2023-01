Mbappé defiende a Zidane y acusa a la Federación Francesa de faltarle el respeto

Nueva polémica. Luego de la caída de Francia en la final del Mundial Qatar 2022, uno de los nombres que tomaron fuerza para hacerse cargo del equipo fue el de Zinedine Zidane; sin embargo, esta opción se diluyó con la ratificación de Didier Deschamps. En medio de este panorama, Noël Le Graët, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), se pronunció sobre los rumores que acercan a ‘Zizou’ a la selección brasileña. Sus expresiones provocaron malestar en el goleador Kylian Mbappé.

“¿Zidane con Brasil? No lo sé, me sorprendería. Hace lo que quiere; no es asunto mío. Nunca lo he visto; nunca hemos pensado en separarnos de Didier Deschamps (…). Respecto a lo de Zidane y la selección brasileña, me da absolutamente igual, ¡que se vaya a donde quiera! Puede ir a donde quiera, a un club…, de selección. No me lo creo en lo que a él respecta. ¿Si Zidane intentara localizarme? Ciertamente, no, ni siquiera lo hubiera llamado por teléfono”, expresó el mandamás al medio RCM.

Estas palabras generaron diversas reacciones y uno de los primeros en pronunciarse fue el artillero del PSG, quien no compartió esas manifestaciones y las consideró una falta de respeto. “Zidane es Francia, no se le puede faltar al respeto a la leyenda”, sostuvo ‘Kyky’ en sus redes sociales.

Mensaje de Mbappé. Foto: captura Twitter/Kylian Mbappé

Cabe resaltar que este no es el primer escándalo relacionado con la escuadra europea. Durante Qatar 2022 se hizo público un conflicto entre Karim Benzema y el estratega Deschamps. Como es conocido, el delantero del Real Madrid estuvo en condiciones de afrontar el tramo final del certamen, pero no fue considerado por el técnico.

¿Qué edad tiene Kylian Mbappé?

Luego de su participación en la última Copa del Mundo, el extremo galo cumplió 24 años. Con esta edad, ya se ha convertido en uno de los mejores futbolistas de la actualidad.