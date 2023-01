‘Chemo’ del Solar revela que será nuevo DT de la selección peruana sub-20 tras Sudamericano

Nuevo desafío. A poco de cerrar el 2022, la Federación Peruana de Fútbol anunció la designación de José Guillermo del Solar como jefe de la Unidad Técnica de Menores. Si bien este nuevo cargo le permitirá hacerse cargo de la planificación de todas las categorías, el extécnico de la César Vallejo sorprendió al mencionar que otra de sus funciones será dirigir a la sub-20.

Como es conocido, Jaime Serna se encuentra al mando de este equipo y viene preparándose para competir en Colombia por uno de los boletos a la próxima Copa del Mundo. En ese sentido, ‘Chemo’ fue claro al mencionar que su labor comenzará luego del Sudamericano de la categoría.

'Chemo' estuvo al mando de la César Vallejo en el 2022. Foto: FPF

“No hay manera de conseguir resultados si no se trabaja y sobre todo con chicos jóvenes. Voy a comenzar a trabajar con chicos de la sub-20, sub-17 y sub-15, y voy a ser entrenador de la sub-20 después del Sudamericano que se juega ya. Ahora está Jaime Serna y después de eso yo voy a asumir”, manifestó en diálogo con Radio Ovación.

El exfutbolista de Universitario remarcó que no es común asumir dos funciones a la vez; sin embargo, enfatizó que lo toma como un reto. Además, explicó que buscará centrarse en la captación de jugadores y en fomentar torneos más competitivos.

“Probablemente, no es habitual, pero se ha decidido hacerlo de esa manera y a mí me entusiasma el seguir dirigiendo; no solo ser el Jefe de la Unidad Técnica, sino también tomar una categoría. Creo que Daniel Ahmed también lo hizo”, puntualizó.

Como es conocido, la Bicolor nunca pudo obtener la clasificación al Mundial sub-20. Lo más cerca que estuvimos fue en el 2013; aquel plantel accedió al hexagonal final y contó con elementos como Ángelo Campos, Edison Flores, Jean Deza, Cristian Benavente y demás.

¿Cuándo empieza el Sudamericano sub-20?

La Conmebol mencionó que el evento tendrá lugar entre el 19 de enero y el 12 de febrero de 2023.

Grupos del Sudamericano sub-20 2023

Grupo A

Colombia

Argentina

Brasil

Paraguay

Perú.

Grupo B

Ecuador

Uruguay

Venezuela

Chile

Bolivia.

Grupos del sudamericano sub-20 Colombia 2023. Foto: Conmebol

Fixture de la selección peruana en el Sudamericano sub-20

A través de sus redes sociales, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó las fechas y horarios de sus cuatro partidos de la Blanquirroja por el grupo A del Sudamericano sub-20.

Fecha 1: Perú vs. Brasil | 19.01.23 | 5.00 p. m.

Fecha 2: Perú vs. Colombia | 21.01.22 | 6.30 p. m.

Fecha 3: Paraguay vs. Perú | 23.01.22 | 5.00 p. m.

Fecha 4: Argentina vs. Perú | 25.01.22 | 5.00 p. m.

Fecha 5: descanso.